Le Retour de Mary Poppins sur M6 : la raison personnelle qui a poussé Emily Blunt à accepter le rôle

Emily Blunt est absolument féerique dans "Le Retour de Mary Poppins", qui fait suite au film de 1963. Un rôle culte d'abord porté par Julie Andrews, et qu'elle a voulu faire essentiellement pour ses enfants.

Mary Poppins : ma sorcière bien-aimée

Mary Poppins est née de l'imagination de Pamela L. Travers qui lui offrit 8 aventures littéraires entre 1934 et 1989. Adapter cette œuvre au cinéma était un rêve pour Walt Disney qui a dû faire le forcing pour en récupérer les droits auprès de l'auteure. Ces tractations harassantes ont été contées dans le film Dans l’ombre de Mary : la promesse de Walt Disney, sorti en salles en 2013. Disney y était incarné par Tom Hanks (Pentagon Papers) et Travers par Emma Thompson (La Belle et la Bête). On connaît tous la fin puisque le premier film Mary Poppins est sorti en 1963.

La nounou magicienne prenait les traits de Julie Andrews dans ce long-métrage un peu fou et premier à mélanger animation et prises de vues réelles. On y suivait l'héroïne qui s'occupait des turbulents enfants Banks, Jane et Michael, à Londres. Grâce à ses dons de magie, le trio vivait des aventures fantastiques. Cette œuvre fantasque a enchanté les spectateurs de tous les âges et on en a attendu très longtemps une suite qui a mis du temps à voir le jour. C'est en effet 55 ans d'attente auxquels Le Retour de Mary Poppins mit fin en 2018.

Le Retour de Mary Poppins @Walt Disney Pictures

L'histoire s'y déroule 25 ans après le premier opus alors que les enfants sont aujourd'hui des adultes. La vie à cet âge est pourtant bien moins amusante pour Jane (Emily Mortimer) et Michael (Ben Whishaw). Mary Poppins (Emily Blunt) décide donc de revenir les voir afin de remettre de la fantaisie dans leurs existences. Elle est aidée par les facétieux Jack (Lin-Manuel Miranda), l'allumeur de réverbères, et Topsy (Meryl Streep), sa cousine excentrique.

Ce film de Rob Marshall (Into the Woods) est écrit par David Magee (Neverland , L’Odyssée de Pi). Le casting est complété par Julie Walters (Harry Potter), Angela Lansbury (La Belle et la Bête) et Colin Firth (Kingsman). Pas facile pour Emily Blunt de prendre la suite de Julie Andrews. L'actrice avait néanmoins une très bonne raison d'accepter.

Au nom des enfants

Rob Marshall a toujours clamé qu'il n'avait songé qu'à un seul et unique choix possible pour incarner cette nouvelle Mary Poppins : Emily Blunt. Si elle avait refusé, il aurait tout simplement laissé tomber le projet. Heureusement pour le réalisateur, l'actrice a tout de suite accepté, non sans être terrifiée à l'idée de succéder à Julie Andrews qui était jusque-là l'éternelle visage de la gentille sorcière. Blunt est connue essentiellement pour des films adultes comme Sicario, Edge of Tomorrow, L'Agence ou Sans un bruit.

Si elle s'éloigne d'un style plus violent, c'est pour une raison assez simple : elle est devenue mère et cette maternité commence à influencer fortement ses choix. Elle souhaite plus souvent tourner dans des longs-métrages que pourront découvrir ses deux filles de 6 et 4 ans dont le père n'est autre que l'acteur/réalisateur John Krasinski avec qui elle partage sa vie depuis 2010.

Le Retour de Mary Poppins @Walt Disney Pictures

Ayant plus conscience de l'impact sur le public que peuvent avoir les longs-métrages dans lesquels elle apparaît, elle préfère des projets moins chargés émotionnellement. Afin également de ne pas s'éloigner de ses enfants trop longtemps. Le Retour de Mary Poppins fut donc parfait pour elle. En effet, une grande partie du film a été tournée en Angleterre près de Richmond où elle a grandi. Elle y a donc déménagé à nouveau avec son mari et ses filles pour le tournage. Ce qui lui a permis de passer du temps avec sa famille et ses proches habitants toujours la région.

On imagine bien que ses enfants ont été heureux de la découvrir tenant un parapluie et volant dans le ciel !