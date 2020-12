Le Retour du Roi sur TFX : Viggo Mortensen a quitté le tournage en bonne compagnie

"Le Retour du Roi" marque la fin de la trilogie "Le Seigneur des anneaux". Seulement, certains ont eu du mal à quitter le tournage sans emporter quelque chose avec eux, à l'image de Viggo Mortensen.

Viggo Mortensen, un Aragorn plus vrai que nature

On reconnaît volontiers à la saga de Peter Jackson la qualité de sa distribution. De l’immense Christopher Lee (Saroumane) - seul comédien du casting à avoir rencontré Tolkien - à Andy Serkis (Gollum) en passant par Cate Blanchett (Galadriel), il faut reconnaître l’investissement des interprètes des trois films. Parmi eux, le talentueux Viggo Mortensen, très apprécié de ses camarades de tournage, incarne le fameux Aragorn.

Le comédien semble d’ailleurs partager un gros point commun avec l’héritier d’Isildur. Guerrier émérite et homme mu par d’héroïques valeurs, Aragorn partage tout au long de la saga un lien très spécial avec ses montures, allant même jusqu’à littéralement murmurer à l’oreille de Brego, son second destrier. Le premier compagnon du futur roi du Gondor, un doux cheval noisette, est quant à lui baptisé Hasufel. C’est le neveu du roi du Rohan, Éomer, qui en fait cadeau à Aragorn au début du second film.

Le Retour du Roi ©MetropolitanFilmExport

Dans la trilogie de Tolkien, Hasufel demeure le fidèle destrier du personnage de Viggo Mortensen jusqu’à la fin de l'histoire. À l’inverse, dans les films, l’animal trouve la mort durant la bataille qui survient avant l’arrivée du peuple du Rohan au gouffre de Helme. Dès lors, c’est Brego, un étalon bai, qui sauve puis partage la vie d’Aragorn jusqu'à la fin du troisième opus, Le Retour du roi.

En réalité, Brego se nomme Uraeus, tandis que Hasufel s’appelle Kenny. Le premier est un étalon tout droit venu de Hollande, tandis que le second est un hongre tranquille à la carrure moins imposante.

Cadeau de départ

Une fois venue la fin du tournage, Viggo Mortensen n’a pas pu résister et a décidé d’acheter Uraeus. Ce dernier, avant de fouler les plateaux de cinéma, était un cheval de compétition. Le comédien explique qu'ils ont grandi ensemble tout au long de la saga et noué une belle amitié. Il ne se voyait tout bonnement pas lui dire adieu dans ces circonstances. Pour faire bonne mesure, l’acteur a aussi décidé d’acheter Kenny pour que Uraeus ait un compagnon. Si tous deux sont aujourd’hui décédés à des âges avancés, ils ont vécu heureux dans la ferme de la cascadeuse et amie du comédien, Jane Abbott, doublure de Liv Tyler sur Le Seigneur des anneaux.

Comme on dit, jamais deux sans trois… Lors de ces fameuses enchères à la fin du tournage, l’interprète d’Aragorn a acheté un troisième cheval. Mais cette fois, l’animal n’était pas pour lui. Le comédien a offert la monture à la fameuse Jane Abbott. La cascadeuse et le cheval blanc s'étaient en effet particulièrement bien entendus lors de leur mémorable course-poursuite contre les Nazgûl de La Communauté de l’anneau. La cascadeuse s’étant beaucoup attachée à l’animal, Viggo Mortensen a décidé de le lui offrir, tout simplement.

Hidalgo ©Gaumont Buena Vista International

Pour la petite histoire, le comédien a remis ça après le tournage du film Hidalgo, dans lequel il campe un cavalier considéré parmi les plus talentueux d'Amérique qui participe à l'Océan de Feu, une course de survie en plein désert. Viggo Mortensen est reparti avec TJ, le petit cheval pie qu'il monte tout au long du film, séduit par son intelligence et sa décontraction.