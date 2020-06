Le Seigneur des anneaux : TF1 va diffuser la trilogie après la saga Harry Potter

Après la saga Harry Potter diffusée en intégralité, TF1 va proposer du très lourd pour sa case du mardi soir. Pendant trois semaines, il sera possible de suivre en prime time l'immense trilogie du "Seigneur des anneaux" signée par Peter Jackson.

Le mardi soir est devenu un rendez-vous magique pour les familles depuis début avril. TF1 a décidé de remporter la bataille des audiences en dégainant la saga Harry Potter. Au rythme d'un film par semaine, on s'achemine maintenant vers la fin. De quoi laisser craindre un vide trop important ? La première chaîne d'Europe veut continuer de rameuter du monde et va désormais se lancer dans la diffusion de la démentielle trilogie du Seigneur des anneaux.

Une grosse carte à jouer, même si on connaît déjà les films par coeur. Mais on a vu avec les Harry Potter que le public était partant pour retomber dans des univers cultes. Après l'oeuvre de J.K. Rowling, c'est celle de Tolkien qui débutera sa diffusion en prime time à partir du 9 juin prochain, toujours à 21h05. C'est ensuite à la même heure les 16 et 23 juin que passeront Les Deux Tours et Le Retour du Roi. La trilogie Le Seigneur des anneaux n'a rien à envier à une majeure partie des blockbusters qui se font actuellement. Cette piqûre de rappel le démontrera !

Le Seigneur des anneaux, c'est long mais c'est bon !

Un nouveau rendez-vous qui risque de poser problème aux couche-tôt car ce sont des morceaux de cinéma à la durée abondante dont il est question. La Communauté de l'anneau dure un poil moins de trois heures, tout comme sa suite. Pour la conclusion au Seigneur des anneaux, c'est pas moins de 3h21 qui seront nécessaires pour arriver au dénouement d'un périple jonché de moments épiques. Bien évidemment, on aurait préféré que soient programmées les versions longues (plus complètes et majestueuses) mais il faudra se contenter de celles sorties au cinéma qui font autant le job.

À peine le temps de se remettre des émotions de la fin d'Harry Potter qu'on s'apprête à embarquer avec Frodon, Gandalf et les autres dans un périple époustouflant, parsemé de batailles et de péripéties dangereuses, pour détruire l'Anneau unique que convoite Sauron. Une trilogie a succès, qui a réussi au box-office et qui a eu le sacre qu'elle méritait lors des Oscars 2014 quand Le Retour du Roi a décroché onze prix lors de la soirée, avec dans le lot le titre de Meilleur Film et celui de Meilleur Réalisateur adressé à Peter Jackson.