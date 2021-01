Le Sens de la fête sur TF1 : quelle grande récompense le film a reçu en 2019 ?

Sixième long-métrage du duo de réalisateurs Eric Toledano/Olivier Nakache, "Le Sens de la fête" fut un petit succès en salles lors de sa sortie en 2017. En effet, le film a pu attirer 3 millions de spectateurs français. Mais pas seulement, puisqu'à l'international, il a également marché et a reçu une prestigieuse récompense pour cela. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Toledano et Nakache sont tant plébiscités hors de l'Hexagone !

Un des derniers rôles de Jean-Pierre Bacri

Depuis bien longtemps, Eric Toledano et Olivier Nakache sont des amoureux de Jean-Pierre Bacri. Par conséquent, au-delà de produire une nouvelle comédie hexagonale, leur but premier était de travailler avec l'acteur-scénariste. Ravi par le pitch du film, Bacri accepta rapidement la proposition et leur donna même quelques conseils au niveau du scénario. Le Sens de la fête offre ainsi à Bacri l'un de ses derniers rôles. En effet, le 18 Janvier dernier, l'auteur de Le Goût des Autres nous a tristement quittés, à l'âge de 69 ans.

Inspirés par leur jeunesse, durant laquelle ils ont enchainé de nombreux petits boulots dans l'évènementiel, Toledano et Nakache livrent donc, avec Le Sens de la fête, l'histoire de Max (joué par Bacri), un organisateur de mariage. Râleur et presque au bout du rouleau, il n'en reste pas moins un traiteur expérimenté qui coordonne avec précision son équipe, du serveur au photographe, en passant par le cuisinier. Le film suit donc une de ses journées de travail, durant laquelle les coulisses vont s'agiter dans tous les sens.

A noter qu'en plus de Bacri, le long-métrage regroupe également un casting très solide avec Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Eye Haïdara, Vincent Macaigne, Alban Ivanov et William Lebghil.

Max (Jean-Pierre Bacri) dans Le Sens de la fête ©Quad Productions

La comédie française la plus exportée à l'étranger en 2018

Créé depuis 2018 à l'occasion du festival de l'Alpe d'Huez, le Prix Unifrance de la comédie de l'année à l'international a pour but de récompenser un genre peu reconnu en France et dans le monde : la comédie. Ce prix se base notamment sur le nombre d'entrées de ces films hors de France. Par conséquent, Le Sens de la Fête a reçu cette prestigieuse récompense, suite à ses deux millions d'entrées hors de l'Hexagone. Il succéda à Demain tout commence (avec Omar Sy) qui fut le tout premier lauréat de ce prix un peu spécial.

Comme l'avait annoncé ce soir-là la directrice générale d'Unifrance en remettant cette récompense à Eric Toledano, le film a notamment fait 360.000 spectateurs en Allemagne et près de 400.000 spectateurs en Espagne !

Intouchables toujours intouchable à l'international

Rappelons qu'Eric Toledano et Olivier Nakache n'en sont pas à leur premier coup d'essai. En effet, en 2011, ils avaient déjà fait un carton avec Intouchables. Troisième plus gros succès de l'histoire du box-office français avec ses 19 millions d'entrées (derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis), il est également la comédie française la plus vue au monde avec 32 millions d'entrées à l'international et des recettes internationales dépassant les 400 millions de dollars. Le film a tellement bien marché qu'il a donné lieu à plusieurs remakes étrangers, dont celui d'Hollywood intitulé The Upside (avec Bryan Cranston et Kevin Hart).

A l'occasion de la remise de son prix lors du Festival de l'Alpe d'Huez, Eric Toledano est d'ailleurs revenu sur ce glorieux épisode de sa carrière, vécu avec son associé de toujours Olivier Nakache :