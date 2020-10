Les Animaux fantastiques sur TF1 : une grande première pour J.K. Rowling au cinéma

"Les Animaux fantastiques", sorti en 2016, est une extension de l'univers d'Harry Potter. C'est également le premier film écrit intégralement par J.K. Rowling.

Les Animaux fantastiques : extension directe d'un univers sans fin

Voilà maintenant 22 ans qu'a été publié en France Harry Potter à l'école des sorciers de J. K. Rowling. En 2007, la destinée littéraire du sorcier à la cicatrice prenait fin avec Les Reliques de la mort. Les adaptations cinématographiques n'ont pas traîné et Harry Potter à l'école des sorciers est sorti en France trois ans après son homologue d'encre et de papier. La dernière atteindra les cinémas en 2011 avec Les Reliques de la mort partie 2.

Le monde magique n'allait néanmoins pas quitter les écrans de cinéma pour autant. Trop de fans souhaitaient en découvrir plus. Trop de dollars restaient aussi à engranger grâce à cette franchise plus que lucrative qui a rapporté déjà 7,7 milliards dans le monde !

On en lança donc une nouvelle intitulée Les Animaux Fantastiques, réalisée par le fidèle David Yates. L'Anglais était en effet déjà derrière la caméra pour les quatre derniers volets de la saga aux baguettes magiques, Harry Potter et l'Ordre du Phénix (2007), Harry Potter et le Prince de sang-mêlé (2009) ainsi que Harry Potter et les Reliques de la mort 1 et 2.

L'histoire se passe à New York en 1926. Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau (Eddie Redmayne) débarque à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques.



Le film réunit plus de 3,8 millions de spectateurs en France et rapporte plus de $810 millions dans le monde. Une vraie bonne surprise pour la scénariste débutante qui l'a écrit.

Premiers pas réussis

On ne le sait en effet pas assez, mais J.K. Rowling n'a écrit aucune des adaptations cinématographiques tirées de ses romans. A l'exception d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix écrit par Michael Goldenberg, les sept autres épisodes sont scénarisés par Steve Kloves.

Alors quand l'idée vient de lancer une nouvelle franchise, Rowling repense à ce livre sorti en 2001 : Vie et habitat des animaux fantastiques. Il s'agit d'un guide qui existe dans l'univers d'Harry Potter et qui est étudié à Poudlard. Il est censé être écrit par un certain Norbert Dragonneau qui a voyagé dans le monde pour étudier les créatures magiques qui le peuplent. C'est décidé, ce sera son prochain projet cinématographique et, cette fois-ci, elle en signera le scénario. Elle crée alors une nouvelle mythologie qui n'est, selon elle, pas un prequel, mais une extension de son univers. Elle y incorpore tout de même des éléments déjà vus chez Harry Potter puisqu'un jeune Dumbledore y apparait sous les traits de Jude Law dans la suite Les Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald.

Le plus excitant dans ce projet pour les fans, c'est que l'histoire est 100% inédite. Le troisième épisode devrait sortir, si tout va bien, le 12 novembre 2021. Au départ pensée comme une trilogie, J.K. Rowling a depuis annoncé que la saga Les Animaux fantastiques comprendra 5 épisodes ! Quand la romancière lance son imagination, on a du mal à l'arrêter. Et c'est tant mieux !