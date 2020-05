Les Bronzés jeudi 28 sur TF1 : de la pièce de théâtre au film

A l'occasion de la diffusion de "Les Bronzés" sur TF1 le jeudi 28 mai, découvrez la genèse du film culte, qui aurait pu partir dans une direction bien différente...

C'est dans leur lycée de Neuilly que se rencontrent Christian Clavier, Gérard Jugnot, Michel Blanc et Thierry Lhermitte. Les trublions en devenir s'intéressent bien vite à la comédie. Le petit groupe commence à écrire des pièces et, sous la houlette de la comédienne Tsilla Chelton, ils commencent les cours de théâtre. Cette dernière les pousse à marquer les failles et les différences qui font d'eux un groupe si soudé ! Pour ce qui est du nom de scène, ce sera Le Splendid. Pourquoi ? Voici la réponse de Christian Clavier, dans un ouvrage de Gilles Botineau.

En face des gares il y a toujours un hôtel qui s'appelle Le Splendid, ça sonne moderne.

Rejointe par Marie-Anne Chazelle et Josiane Balasko, la troupe se développe et se produit trois ans au Club Med, animant les soirées avec des pièces de leur cru. Les membres profitent de leur immersion dans les camps de vacances pour s'en imprégner. En résulte la pièce Amour, coquillage et crustacés, nommée après une suggestion de Balasko, qui mènera au film Les Bronzés. Le succès est total et le public en redemande.

Yves Rousset-Rouard, oncle de Clavier et accessoirement producteur de cinéma, tombe sous le charme de la pièce. Très vite, il en imagine une adaptation sur grand écran, avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle. Premier point de discorde : les membres de la troupe veulent camper leurs personnages et refusent catégoriquement de les voir incarnés par d'autres comédiens. L'oncle cède, mais une seconde revendication ne tarde pas. Il s'agit de la présence du réalisateur Patrice Leconte, encore jeune et quelque peu inexpérimenté. A son actif, seul Les WC étaient fermés de l'intérieur.

Et après ?

Rousset-Rouard suggère Claude Zidi ou Jean-Jacques Annaud, mais la troupe ne veut pas en démordre. Coluche lui-même, proche de la bande, leur conseille de s'orienter vers quelqu'un d'autre et propose de tourner leur film ! Rien n'y a fait et les comparses, soucieux de ne pas se voir dépossédés de leur histoire, sont bel et bien partis pour la Côte d'Ivoire avec Leconte.

De cette collaboration résulte Les Bronzés, qui fait un énorme carton. Leur producteur envisage alors de lancer une franchise sur le modèle des Charlots, mais les auteurs et comédiens sont assez peu convaincus. Liés par un contrat, ils se trouvent dans l'obligation de tourner Les Bronzés font du ski. Un mal pour un bien, puisque la plupart des spectateurs considèrent ce second volet comme l'une des meilleures comédies françaises de tous les temps !

