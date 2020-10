Les Derniers Jedi sur TF1 : les dessous de la gifle adressée par Leia à Poe

Opus central d'une trilogie contestée, "Les Derniers Jedi" n'est cependant pas dénué de belles qualités. Le film de Rian Johnson prolonge l'affrontement entre le Premier Ordre et la Résistance, avec toujours des anciens qui épaulent les nouveaux. Une scène anecdotique de gifle entre Poe et Leia a demandé plus de 20 prises !

Les Derniers Jedi : Rian Johnson contredit J.J. Abrams Les Derniers Jedi reprend juste après Le Réveil de la Force, quand Rey (Daisy Ridley) est parvenue à retrouver Luke Skywalker (Mark Hamill) pour l'aider à comprendre la Force. Mais l'ancien jedi ne veut pas entendre par d'elle et affiche un air grognon. La nouvelle génération avait jusque-là été aidée par les anciens (Leia et Han Solo). Le Premier Ordre, mené par Kylo Ren (Adam Driver), veut prendre le contrôle de la galaxie et imposer son autorité. Mais la Résistance, composée de courageux qui ne veulent pas se laisser faire, va tout tenter pour l'arrêter. La dernière trilogie Star Wars aura eu un énorme problème : son manque de cohérence. Si l'épisode 7 a été assez correct, avec une bonne mise en bouche et des premiers éléments de l'intrigue globale, le suivant est allé dans une autre direction avec Rian Johnson, créant des points de discordes entre les deux films. Étrange que Disney ait permis ça alors qu'on veut une histoire qui se tienne. Ce problème provient de cette idée selon laquelle chaque film doit avoir un réalisateur différent, et donc quelqu'un d'autre au scénario. Le pompon aura été le moment où J.J. Abrams, responsable du Réveil de la Force, a été rappelé pour s'occuper de L'Ascension de Skywalker à la place de Colin Trevorrow. Il lui revenait la lourde responsabilité d'arriver à synthétiser des éléments contraires qui déjugeaient ce qu'il avait fait avant Rian Johnson. Oscar Isaac a eu les joues qui chauffent Dans la première partie du film, le pilote Poe se prend une gifle magistrale de la part de Leia, patronne de la Résistance. On sait que ces scène sont spéciales à tourner si le geste doit être fait réellement, sans trucage. Ça a été le cas pour le pauvre Oscar Isaac, qui a été obligé de subir pendant un petit moment les tapes de Carrie Fisher. Il aurait sans doute préféré que le plan soit vite emballé et que seulement une petite poignée de prises soit nécessaire. Pas de chance pour lui, Rian Johnson a eu besoin de rejouer ce moment pas moins de 27 fois. Pour varier les plaisirs, l'actrice n'a pas toujours frappé au même endroit mais le résultat est le même. Oscar Isaac a expliqué que cette scène avait été tournée au tout début de la production, lors du premier jour. De quoi se mettre dans le bain, mais il n'en garde pas un mauvais souvenir. Au contraire, puisqu'il a partagé un moment finalement assez drôle avec la regrettée Carrie Fisher, qui a disparu juste avant la sortie des Derniers Jedi dans les salles.