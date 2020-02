Les Évadés jeudi 20 février sur TMC : cet acteur a failli jouer Andy Dufresne

Vous avez aimé ? Partagez :

Vous connaissez Tim Robbins dans le rôle d’Andy Dufresne dans « Les Évadés ». Pourtant, un autre acteur aux multiples succès a failli interpréter le rôle à sa place !

Les Évadés est un classique du cinéma. Le film aux sept nominations aux Oscars raconte l’histoire d’Andy Dufresne, un homme injustement accusé du meurtre de sa femme et de son amant qui va passer 20 ans en prison et se lier d’amitié avec Red, un autre détenu. Tim Robbins est connu en grande partie du public pour son interprétation du personnage principal. Cependant, un autre acteur a aussi été considéré pour endosser le rôle du prisonnier.

Tom Hanks a en effet failli franchir les portes de la prison de Shawshank à la place de Tim Robbins ! Ce dernier était alors au sommet de sa carrière avec les films Nuits blanches à Seattle et Philadelphia. Mais pourquoi est-ce qu’il a refusé ce rôle qui semblait fait pour lui ?

Les Évadés ou Forrest Gump

Eh bien! parce que Tom Hanks avait déjà accepté de jouer dans Forrest Gump ! Le film qui relate l’histoire des Etats-Unis des années 50 aux années 80 à travers les yeux du jeune Forrest Gump fut un carton aux Etats-Unis mais pas seulement. En plus d’avoir été récompensé par six Oscars, dont un du « meilleur acteur » pour Tom Hanks, Forrest Gump était nominé pour « meilleur film » avec Les Evadés. On peut donc en déduire que ce choix n’aura pas été un très grand regret pour Tom Hanks. Quant à Tim Robbins, à qui on a offert le rôle un peu plus tard, il a fini par faire le parfait Andy Dufresne et a donné une de ses performances les plus connues encore à ce jour.

Nous ne saurons donc jamais ce que Les Evadés aurait donné avec Tom Hanks à la place de Tim Robbins mais nous savons que les choses sont tout de même bien faites ! Mais peut-être que certains d’entre vous auraient préféré le contraire ?

Retrouvez (que ce soit pour la première ou dixième fois) Les Évadés sur TMC ce jeudi 20 février.