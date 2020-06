Les Évadés, lundi 15 juin sur M6 : Tim Robbins a réellement passé du temps en prison pour le rôle

Ce lundi 15 juin, M6 diffuse « Les Évadés » à 21h05. Il s'agit du premier film du cinéaste Frank Darabont, et c'est l'occasion de revenir sur cet immense classique américain, avec notamment la préparation de Tim Robbins.

Porté par Tim Robbins et Morgan Freeman, Les Évadés est le premier long-métrage de Frank Darabont. Sorti en 1995 le film comptabilise 7 nominations aux Oscars mais est reparti bredouille de la cérémonie. Adapté de la nouvelle de Stephen King : The Shawshank Redemption, Les Évadés est un immense classique du cinéma américain, qui a de plus révélé un scénariste et réalisateur de grand talent : Frank Darabont.

Une véritable préparation

Les Évadés raconte comment Andy Dufresne (Tim Robbins) est condamné à la prison à vie pour avoir tué sa femme et son amant. Il clame son innocence mais est envoyé entre les murs de Shawshank. Il y rencontre Red (Morgan Freeman), un homme désabusé détenu depuis plus de vingt ans.

Le milieu carcéral est un univers important pour Frank Darabont. Cinq ans après la sortie du film Les Évadés, le cinéaste rempile d'ailleurs avec un autre chef-d'oeuvre du genre : La Ligne Verte. Pour donner plus de réalisme aux Évadés, Frank Darabont avait posé sa caméra dans une véritable prison, celle de Mansfield. Situé dans l'Ohio, ce pénitencier a fermé en 1990 à cause de son aspect trop inhumain. Sa démolition fut repoussée pour permettre à Frank Darabont de tourner son film.

Mais le réalisme carcéral a été poussé à son paroxysme grâce également à l'implication de l'acteur Tim Robbins. Ce dernier a en effet décidé de passer quelques jours en prison avant le tournage. Il voulait voir la véritable condition de vie des prisonniers avant de se plonger dans son personnage :

Ce qui m'a le plus aidé dans ma préparation, c'est de parler avec les prisonniers. Ils ont dans les yeux un désespoir absolu, une tragédie indescriptible. Ce sont des regards que je n'oublierai jamais.

Il faut dire que Les Évadés est un film profondément humaniste. Le long-métrage permet de mettre en avant les conditions du milieu carcéral. Mais il est surtout l'occasion de raconter une amitié hors du commun entre deux hommes, qui vont apprendre à s'entraider pour sortir de ces murs. Les Évadés est diffusé ce soir à 21h05 sur M6.