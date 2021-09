Les Évadés sur TF1 Séries Films : Stephen King a refusé le chèque pour les droits du livre

À cause de son absence de dimension fantastique, on oublie parfois que "Les Évadés" est une adaptation d'un texte de Stephen King. L'auteur a d'ailleurs fait un geste fort en refusant d'encaisser le chèque des droits et il l'a fait savoir avec classe au réalisateur Frank Darabont.

Les Évadés : une adaptation devenue culte Si vous vous demandez quelle adaptation de Stephen King est la plus populaire, la réponse a de grandes chances d'être Les Évadés. On la retrouve en première place du Top 250 des films les mieux notés sur la plateforme IMDB, tout juste devant Le Parrain. En France, sur Allociné, c'est La Ligne verte qui est la première adaptation de King mais Les Évadés se trouve seulement trois places derrière. À la base, il y a un court roman contenu dans Différentes Saisons. Le titre original est Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank mais il fut changé pour le film afin d'éviter un malentendu. En effet, certains ont pensé à Hollywood qu'un biopic sur l'actrice Rita Hayworth était en préparation. À tel point que des candidatures ont été envoyées au réalisateur Frank Darabont pour ce rôle. Les Évadés ©Columbia Pictures Le film se veut fidèle à l'histoire d'origine, en suivant le personnage d'Andy Dufresne (Tim Robbins). Condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme et de son amant, il se présente comme innocent. Mais personne ne veut le croire et il se retrouve à Shawshank, un établissement pénitencier réputé pour être sévère. King ne se réinventant pas, c'est évidemment dans l'État du Maine que le décor est planté. Andy fait alors la rencontre de Red (Morgan Freeman), un homme enfermé depuis plusieurs années. Les deux vont développer une forte amitié. Le beau geste de Stephen King envers Frank Darabont Stephen King n'a pas toujours été satisfait par les adaptations de ses œuvres mais Les Évadés est de son point de vue une réussite. Il est d'ailleurs intéressant de constater que Frank Darabont a aussi signé le culte La Ligne verte et l'impitoyable The Mist, qui sont tirés de textes de King. Les deux hommes partagent également une anecdote assez forte. Les Évadés est le premier long-métrage du réalisateur qui a, à l'époque, acheté les droits à l'auteur pour seulement 5000 dollars. Il aurait pu les revendre 2.5 millions par la suite, quand le producteur/scénariste Rob Reiner a fait une offre. Mais Frank Darabont voulait absolument s'occuper de cette histoire. Quelques temps après la sortie du film, il trouve dans sa boîte aux lettres une drôle de surprise. Il s'avère que Stephen King n'a jamais encaissé le chèque et le lui a renvoyé avec un petit mot : "au cas où tu en aurais besoin pour payer la caution. Je t'aime, Steve."