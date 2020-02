Les Gardiens de la Galaxie dimanche 16 février sur TF1 : Je s’appelle Groot

Vous avez aimé ? Partagez :

Ce dimanche 16 février, TF1 diffuse « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 1 » de James Gunn. Un film du Marvel Cinematic Universe (MCU) inédit, notamment grâce à ses personnages méconnus du grand public.

Les Gardiens de la Galaxie sont créés par Arnold Drake et Gene Colan en 1969. A la base, c’est une équipe totalement différente de celle que l’on connaît aujourd’hui, notamment composée de Vance Astro, Martinex, Charlie-27 et du célèbre Yundu, interprété par Michael Rooker dans le film. L’équipe proposée au cinéma est en réalité plus récente. En tout cas, le long-métrage, comme toutes les adaptations de comics, est bourré de références et d’anecdotes en tout genre.

Par exemple, l’équipe a eu d’énormes difficultés à trouver le walkman de Star-Lord. Pendant quatre mois le chef accessoiriste Barry Gibbs a tout donné pour retrouver ces objets d’époque. Il n’a réussi à s’en procurer que 16.

Iron Man devait apparaître dans le film le temps d'un caméo, puisque le personnage a été membre des Gardiens. Mais Robert Downey Jr avait à l'époque refusé, car il était en fin de contrat.

Une petite dernière ? Karen Gillan s'est réellement rasée la tête pour incarner Nebula.

Mais celle qu’on préfère d’entre toutes, c’est l’implication de Vin Diesel dans le rôle de Groot !

Groot est devenu un personnage culte grâce au film de James Gunn. Il est créé en 1960 par Stan Lee et Jack Kirby. Initialement, le personnage est un extraterrestre végétal qui sévit sur Terre. Il est rapidement arrêté par le S.H.I.E.L.D. et devient membre de l’unité paranormale de l’organisation. Il est par la suite employé par les Howling Commandos, avant d’être recruté par Star-Lord pour être un élément central des Gardiens de la Galaxie. Il est l’un des derniers représentants de son espèce, pratiquement éteinte.

Dans le long-métrage du MCU, c’est l’acteur Vin Diesel qui prête sa voix au personnage. Un travail à plein temps puisqu’il a révélé avoir enregistré le célèbre « I am Groot » plus de 1000 fois. Il s’est en effet motivé à doubler le personnage dans beaucoup de langues. Dans la version chinoise, anglaise, russe, espagnole, portugaise et française, c’est bien la voix de Vin Diesel qui raisonne. Une implication étonnante qui a créé le « Je s’appelle Groot » en version française. Une réplique devenue culte qui n’était pourtant pas prévue. L’acteur devait en effet dire son texte habituel : « Je m’appelle Groot ». Mais impossible pour lui de prononcer le pronom personnel. La réplique s’est donc transformée en « Je s’appelle Groot », qui a été gardée dans la version française. Une petite erreur qui s’est donc traduite par une véritable plus-value comique et émotionnelle.

Vin Diesel a incarné le personnage de Groot très peu de temps après le décès de Paul Walker, son collègue et ami sur la licence Fast and Furious. Plus tard, Vin Diesel a avoué que le doublage de Groot s’est avéré être une véritable thérapie pour lui. Un tournage qui l’a aidé à faire son deuil. « La douceur du personnage » lui a permis de s’apaiser.

En attendant Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, toujours réalisé par James Gunn, le premier volet est à retrouver ce soir sur TF1.