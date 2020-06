Les Huit Salopards, dimanche 7 juin sur Arte : quand Tarantino ne voulait plus faire le film

"Les Huit salopards", un deuxième western bourré d'auto-références pour Quentin Tarantino, a bien failli ne jamais voir le jour. Pour cause, la première version du scénario du long-métrage avait été dévoilé sur le net. On redécouvre cette affaire à l'occasion de sa diffusion dimanche 7 juin sur Arte.

Les Huit Salopards marque en 2015 les retrouvailles entre Tarantino et l'un de ses acteurs fétiches, Tim Roth, catalogué comme tel depuis Reservoir Dogs et Pulp Fiction. À ses côtés, Samuel L. Jackson, Michael Madsen ou encore Kurt Russell dans le rôle principal. Pour l'anecdote, la partition de John Ruth a failli échoir à Christoph Waltz (qui aurait peut-être ainsi gagné son troisième Oscar ?). Le comédien Viggo Mortensen, inoubliable Aragorn dans Le Seigneur des anneaux, a quant à lui été approché mais n'a pu rejoindre le projet pour des problèmes d'emploi du temps.

Pour la présence féminine, Tarantino a eu bien du mal à faire un choix concernant le personnage de Daisy Domergue. Ainsi, Evan Rachel Wood, Hilary Swank, Robin Wright ou encore Demi Moore ont été envisagées. C'est finalement Jennifer Jason Leigh qui a remporté la mise.

Une trahison au sommet ?

Tout ce beau monde aurait pu ne pas être réuni sur le plateau des Huit Salopards. Ecoutez bien, cette histoire ressemble en tout point à un film policier. En janvier 2014, Quentin Tarantino disjoncte en découvrant que le scénario de son prochain film a fuité sur Internet. Le cinéaste entre dans une colère noire et pense à enterrer le projet.

Plus troublant encore, le réalisateur est connu pour être très secret. Vraiment très secret. Il n'a envoyé le scénario qu'à trois acteurs : Tim Roth, Bruce Dern et Michael Madsen. S'il semble peu probable que la trahison vienne des comédiens au vu de leurs liens avec Tarantino, leurs agents sont potentiellement plus suspects. Suite au larcin, le cinéaste avait laissé libre cours à son amertume dans une interview à Deadline quelques jours après la fuite.

Je suis très très déprimé. J'avais terminé le scénario, un premier jet, et je n'avais pas l'intention de le réaliser avant l'hiver prochain. Je l'avais confié à six personnes, et apparemment il est sorti sur la place publique. Je ne ferai pas ce film. J'en ai assez. Je vais passer à autre chose.

On ignore toujours qui a quelque chose à se reprocher dans cette affaire. Tarantino a accusé l'agence CAA, qui représentait Bruce Dern, d'avoir divulgué le scénario, ce que l'agence a réfuté. Il a aussi poursuivi en justice le site Gawker, qui l'a lui mis en ligne. Mais réjouissons-nous, puisque Tarantino décidera finalement de tourner Les Huit Salopards. Le réalisateur a commencé par jouer de sa mésaventure en organisant en avril 2014 une lecture par les acteurs du scénario, à Los Angeles. En plus de membres du cast définitif, un français y était présent. Il s'agissait de Denis Ménochet, aka Monsieur LaPadite dans la séquence d'ouverture du génial Inglourious Basterds. Tarantino annonce à la fin de cette lecture qu'il dispose de deux autres versions du scénario, avec des fins différentes, et qu'il a finalement pris la décision de tourner le film.

À la manière des précédents films de Quentin Tarantino, le script se compose de chapitres (cinq), dont nous tairons les noms. En France, le duo comique Eric & Quentin avait même joué Les Huit Salopards de manière très sommaire - mais assez drôle - le temps de leurs pastilles pour Le Petit Journal durant toute une semaine.

Plongez dans la neige et la bande-son d'Ennio Morricone et (re)découvrez Les Huit Salopards, le dimanche 7 juin sur Arte à 20h55 !