Les Kaïra dimanche 21 juin sur TFX : découvrez l'origine du film à travers Kaïra Shopping

Ce dimanche 21 juin, la chaîne TFX diffuse "Les Kaïra" à 20h45. L'occasion de revenir sur les tout premiers pas de Franck Gastambide dans l'univers du 7ème art. parce qu'à la base, "Les Kaïra" était une web série.

Les Kaïra : un succès surprise

Sorti en 2012, Les Kaïra est le premier long-métrage réalisé par Franck Gastambide. Cet ancien dresseur d'animaux a décidé de passer le cap et de se faire un nom d'acteur et de réalisateur dans le paysage cinématographique. Entouré de ses amis Medi Sadoun et Jib Pocthier il met en scène Les Kaïra, qui s'avère être un succès critique et populaire. De plus, le film rapporte plus de 7 millions de dollars. Face à ce succès, Franck Gastambide a enchaîné les performances jusqu'à la série Validé, dévoilée pendant le confinement sur Canal +.

Les Kaïra : de la web-série au film il n'y a qu'un pas

Avant que ce soit un film, l'aventure Les Kaïra a débuté sur petit écran. On ne le sait pas forcément, mais avant de jouer les racailles de bac à sable, le trio se réunissait déjà en bas des blocs pour tourner une parodie de télé-shopping à la sauce banlieusarde. Franck Gastambide, Medi Sadoun et Jib Pocthier imaginent des sketchs d'une minute trente secondes tournés en bas de chez eux. Intitulée Kaïra Shopping, cette mini-série présente trois racailles qui tentent de vendre des produits plus ou moins étonnants. Le show se fait repérer sur internet par les producteurs Jean-Charles Felli et Christophe Tomas, qui dirigent la société Save Ferris. Les deux hommes présentent alors le projet à l'équipe d'Arielle Saracco, la directrice des programmes de Canal + qui leur propose de diffuser cette web série sur la chaîne. Kaïra Shopping devient alors la première web série de Canal +. Et le succès est tel qu'une troisième saison est proposée directement à la télévision sur Canal + en clair.

Face à cette réussite, le comédien et réalisateur Mathieu Kassovitz, qui a participé en tant que guest à Kaïra Shopping, émet l'idée de porter le concept en long-métrage. Cette perspective fait alors son chemin dans la tête de Gastambide qui finit par se mettre à l'écriture d'un scénario. Un exercice difficile pour lui, qui passe du format court au format long pour la première fois. En 2012, Les Kaïra sort sur les écrans français et lance définitivement la carrière de Franck Gastambide.

Le film Les Kaïra est à retrouver ce 21 juin sur TFX.