Depuis la sortie de « Moi, moche et méchant », les personnages des Minions sont devenus très populaires auprès du public, au point d’avoir leur propre film, diffusé le 25 février sur France 2. Mais l’apparence de ces protagonistes si reconnaissables aurait pu être bien différente.

Entièrement tourné en anglais (les comédiens tels que Sandra Bullock, Jon Hamm et Michael Keaton doublent les voix dans la version originale), et produit par deux sociétés américaines, Universal Pictures et Illumination Entertainment, Les Minions, tout comme les trois films Moi, moche et méchant, ont pourtant été entièrement réalisés par un studio français : Mac Guff.

C’est Pierre Coffin, déjà à l’œuvre sur les trois films de la saga Moi, moche et méchant, qui a réalisé Les Minions avec l’Américain Kyle Balda, qui l’avait rejoint pour le troisième film de la trilogie dont sont issus les personnages à l’honneur dans ce spin-off. Mais saviez-vous que l’apparence des personnages devenus iconiques devait au départ être bien différente ?

Un nouvel aspect adopté par la force des choses

À l’origine, les Minions devaient avoir une toute autre apparence. La première idée du studio derrière Moi, moche et méchant était de leur donner l’aspect d’hommes normaux, avec les simples caractéristiques physiques d’être de petite taille et voûtés. La raison qui a poussé les créateurs à changé d’avis est simple, et n’a rien à voir avec un choix artistique : le studio n’avait pas les moyens de les animer de manière convaincante. L’idée de leur attribuer l’apparence beaucoup plus simpliste que l’on connaît s’est donc imposée d’elle-même.

On ne sait en revanche pas ce qu’il serait advenu de leur langage s’ils avaient eu l’apparence escomptée au départ. En plus de leur aspect, la langue qu’ils parlent entre eux fait partie intégrante de leur originalité, et est l’une des raisons pour lesquelles les personnages jaunes ont rencontré tant de succès auprès du public. Cette langue a été inventée par Coffin et ses équipes, qui se sont appuyés sur l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, le japonais et l’indonésien pour créer le dialecte si emblématique des personnages.

Les Minions, film dérivé de l’univers de Moi, moche et méchant, est centré sur les personnages de couleur jaune, qui ont toujours été au service des plus grands tyrans de l’histoire. Mais la disparition de ces figures historiques, des tyrannosaures à Napoléon, a plongé les protagonistes jaunes dans une profonde dépression. Pour remédier à cela, l’un d’entre eux, Kevin, développe un plan avec l’aide de Stuart, adolescent rebelle, et le petit Bob. Les trois compères décident de partir à la recherche d’un nouveau patron peu recommandable qui redonnerait une raison d’être à tous les Minions. Les trois personnages vont alors se lancer dans un périple qui va les mener jusqu’à Londres, en passant par l’Antarctique et le New York des années 60, et à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la première super-méchante de l’histoire.

Après le succès du premier long-métrage, une suite a d’ores-et-déjà été annoncée. Si Pierre Coffin ne sera cette fois pas de retour à la réalisation, Kyle Balda sera lui bien présent, épaulé pour l’occasion par Brad Ableson et Jonathan Del Val. Le film, intitulé Minions 2: Il était une fois Gru, sortira le 8 juillet prochain.

En attendant, vous pouvez (re)voir Les Minions le mardi 25 février sur France 2.