Les Petits mouchoirs jeudi 24 septembre sur W9 : découvrez pourquoi Guillaume Canet a pété les plombs

Il y a 10 ans, Guillaume Canet réalisait l'un de ses films les plus personnels. Avec « Les Petits mouchoirs », il racontait les vacances d'un groupe d'amis inspirées de ses propres expériences personnelles. Un tournage obsessionnel pour l'acteur/réalisateur, qui est peu à peu devenu exécrable.

Les Petits mouchoirs : le film le plus personnel de Guillaume Canet

Le 20 octobre 2010, Guillaume Canet proposait Les Petits mouchoirs. Considéré comme son film le plus abouti par lui-même, ce n'était pourtant pas toujours une partie de plaisir. Avec Les Petits mouchoirs, l'acteur/réalisateur voulait raconter les vacances d'un groupe de potes inspirées de ses propres expériences personnelles. Pour l'occasion il s'entoure d'un casting de proches avec notamment François Cluzet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Benoît Magimel ou encore Gilles Lellouche. Le film s'est avéré être une énorme réussite, avec plus de 53 millions d'euros de recettes à travers le monde et deux nominations aux Césars.

Les Petits mouchoirs est un film très important pour Guillaume Canet. Ce n'est plus un secret pour personne, mais il s'agit de son film le plus personnel. Le cinéaste s'est inspiré d'une véritable histoire. Une année, alors qu'il était bloqué sur un lit d'hôpital à cause d'une infection, ses amis sont partis en vacances sans lui. L'acteur en avait profité pour faire le point sur sa vie et ses relations. Pour donner encore plus de crédibilité à son œuvre, le cinéaste s'est entouré de ses proches. Compagnons à la ville, il partage sa vie avec Marion Cotillard depuis 14 ans. Le cinéaste a rencontré Jean Dujardin en CM1, avec qui il a également fait sa première communion. Guillaume Canet et Benoît Magimet se connaissent depuis 1994 grâce au téléfilm La Colline aux mille enfants. Enfin, Anne Marivin est l'une de ses plus proches amies depuis 15 ans. Une équipe qu'il n'a donc pas choisie au hasard. Pourtant, ce tournage en apparence assez simple, n'a pas empêché Guillaume Canet de sortir de ses gonds.

Guillaume Canet exécrable sur une partie du tournage

Le tournage de Les Petits mouchoirs est devenu obsessionnel pour Guillaume Canet. Le cinéaste mettait un point d'honneur à ce que ses comédiens respectent le scénario et les lignes de dialogues à la virgule près. Un film tellement personnel et passionnel que l'écriture du scénario lui a provoqué une paralysie faciale pendant un mois et demi, alors qu'il commençait tout juste à poser ses mots sur le papier. Pendant le tournage, ce n'était pas beaucoup mieux. Il y a eu quelques journées tendues, pendant lesquelles Guillaume Canet devenait une sorte de tyran intransigeant. Gilles Lellouche se rappelle :

Pour être honnête, parfois, il était tellement fou, que j'avais envie de lui éclater la tête à coup de pavé. Mais à sa décharge, nous, on était huit, on parlait, on était entre nous. Il était seul derrière la caméra, à nous donner des directions. Tout ça, ça a créé un bordel dans sa tête et un sentiment d'exclusion.

En effet, le tournage était si laborieux, que Guillaume Canet a failli tout abandonner. Le réalisateur a craqué face à la pression et Les Petits mouchoirs aurait pu rester dans les tiroirs. C'est en tout cas ce que raconte Guillaume Canet :

Je commençais à m'adresser à l'un d'entre eux et un autre faisait une vanne. Au bout d'un moment, je devenais exécrable. Un jour, j'ai pété un câble, et j'ai dit : « Vous savez quoi ? Vous vous démerdez. Stop, on arrête tout ». Les acteurs m'ont pris à part. On a eu une vraie discussion et chacun m'a dit ce qu'il pensait. J'ai beaucoup pleuré le soir-même, et nous sommes repartis sur de bonnes bases.

Heureusement pour tout le monde, le tournage s'est bien terminé, et Les Petits mouchoirs est devenu une référence dans le cinéma français. À tel point que Guillaume Canet a réalisé une suite sortie en 2019 : Nous finirons ensemble.