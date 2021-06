Les Tuche 3 sur TF1 : découvrez la réaction d'Emmanuel Macron

Après deux premiers opus qui ont explosé le box-office français, Les Tuche sont de retour dans un troisième épisode. Un nouveau volet qui se concentre sur la vie présidentielle, puisque cette famille dysfonctionnelle rejoint l’Élysée. Mais que pense Emmanuel Macron du film d'Olivier Baroux ?

Les Tuche : un succès à la française

En 2010, Olivier Baroux décide de se lancer dans la production d'une nouvelle comédie française vouée à devenir culte. Il engage alors Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty pour camper le visage de son couple phare : Les Tuche. Si les critiques ne sont pas au rendez-vous, le long-métrage parvient à attirer plus d'un million et demi de français en salles. Il n'en fallait pas plus pour que Pathé se lance dans la production d'une suite. Olivier Baroux rempile en 2016 pour Les Tuche 2 – Le Rêve Américain. Avec plus de 4 millions et demi d'entrées, il devient le plus gros succès français de l'année.

Les Tuche ©Pathé

Enfin, tout ce beau petit monde rempile pour Les Tuche 3 en 2018. Le film avoisine les 6 millions d'entrées et reste encore le premier succès français du box-office.

Pas de tournage à l'Elysée

Dans ce troisième opus, Jeff Tuche se présente aux présidentielles avec une philosophie simple : « l'homme n'est pas fait pour travailler ». Contre toute attente, il se fait élire, et devient le nouveau président de la République.

Pourtant, Olivier Baroux n'est pas réellement posé sa caméra dans le palais de l’Élysée. Le cinéaste voulait le maximum de liberté de mise en scène, et il savait que s'il tournait dans le palais présidentiel, sa liberté d'action aurait été réduite à cause du plan Vigipirate. La production a donc opté pour un tournage dans le Château de Voisins, près de Versailles. Pour la petite histoire, c'est là-bas que certaines scènes de Hunger Games 3 - Partie 2 ont été tournées.

L'avis du Président de la République

Si le film n'a pas réellement été tourné à l’Élysée, notre Président de la République a néanmoins vu Les Tuche 3 et a eu un trait d'humour quant à une séquence du film. En effet, lors de la grève à l'Elysée, on peut apercevoir des manifestants avec des gilets jaunes, presque un an avant le mouvement des Gilets Jaunes en France.

Sur le plateau d'"On est pas couché" en janvier 2020, Jean-Paul Rouve avait alors lâché une petite anecdote inattendue à Laurent Ruquier concernant Emmanuel Macron :

Vous savez, le producteur, il déjeunait dans un resto et il y a Macron qui est avec sa femme. Et il lui a dit : 'Ben dis donc, il faut me dire ce qu'il va se passer parce qu'apparemment, vous pouvez nous prévoir un peu l'avenir. Dites-nous ce qu'il va se passer'. Apparemment, il avait vu Les Tuche.

Ainsi, le Président français a vu le film d'Olivier Baroux, et a donc constaté que le cinéaste avait prédit les gilets jaunes. L'occasion pour lui d'en faire la remarque. Ainsi, Les Tuche serait-il le nouveau Simpson à la française ? En effet, la série de Matt Groening est experte en pronostics en tout genre. Réponse le 8 décembre prochain avec la sortie du très attendu Les Tuche 4.