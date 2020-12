Les Visiteurs la Révolution sur TF1 : retour sur la polémique de l'affiche

Sorti dix-huit ans après le second volet, Les Visiteurs : La Révolution fut clairement l'un des évènements les plus attendus du cinéma français en 2016. Il faut dire que les deux précédents volets sont entrés au panthéon des comédies hexagonales les plus populaires. Néanmoins, le film a subi un certain bad buzz suite à l'absence du nom d'un acteur, pourtant présent sur l'affiche du film. Une erreur qui a rapidement pris de l'ampleur...