Les Visiteurs, le 30 avril sur TF1 : Valérie Lemercier, de la douche froide au triomphe

À l'occasion de la diffusion du long-métrage de Jean-Marie Poiré, véritable carton comique, retour sur le tournage en dents de scie qu'a vécu Valérie Lemercier, drolatique interprète de Béatrice de Montmirail.

Une comédie iconique

Les Visiteurs, paru en 1993, est indubitablement entré au Panthéon des comédies françaises. Créé et réalisé par Jean-Marie Poiré, le long-métrage au concept loufoque trouve son origine dans la jeunesse du réalisateur. En 1990, à l'occasion d'un déménagement, le cinéaste retrouve dans ses affaires de lycée quelques pages griffonnées. Sur ces dernières, les bases de l'histoire qu'il décide alors de porter à l'écran...

Le film, écrit à quatre mains avec Christian Clavier, peut se targuer de mettre en scène une belle brochette de comédiens ! Jean Reno, Clavier et Marie-Anne Chazel - qui formaient à l'époque un couple à la ville -, Isabelle Nanty... et Valérie Lemercier, inoubliable Dame Frénégonde/Béatrice de Montmirail.

La comédienne a été repérée par Poiré grâce à l'un de ses sketchs, intitulé La renardière. Le temps de son spectacle, elle campait une bourgeoise au langage soutenu qui pouvait à tout moment, toujours avec son accent snob, débiter les pires vulgarités ! Le réalisateur, convaincu qu'elle serait excellente dans le rôle, ne s'était pas trompé. A la cérémonie des Césars suivante, le film est nommé moult fois, mais seule l'actrice repart avec la statuette dorée... Tout est bien qui finit bien, donc, mais il aurait pu en être autrement.

Des débuts difficiles

Cette récompense s'inscrit comme un juste retour de bâton, car sur le tournage, l'ambiance était plus que tendue pour Valérie Lemercier. En 2017, lors d'une interview avec Première, la comédienne fait quelques confidences sur les difficultés qu'elle a rencontrées. Les critiques négatives du réalisateur et de Christian Clavier, l'ostracisation par les trois autres acteurs principaux, anciens du Splendid, que tous pensaient bien meilleurs qu'elle... Une atmosphère pesante pour la comédienne, qui souffre des brimades et moqueries d'une partie du casting - à l'inverse, elle se dit proche d'Isabelle Nanty.

Quand la maquilleuse voyait débarquer Marie-Anne Chazel, elle s’exclamait : “Voilà enfin une femme drôle !"

Si l'on en croit l'actrice, les choses se sont décantées sur la fin et sa performance a, contre toute attente, mis tout le monde d'accord sur le plateau ! Une drôle d'expérience pour celle qui débutait au cinéma et a bien failli tout arrêter. On comprend mieux pourquoi Valérie Lemercier n'a pas voulu participer à la suite des aventures de Godefroy et Jacquouille. Comme elle le résume avec intelligence : « pourquoi refaire la même chose en moins bien ? ». Et les volets suivants ne lui ont pas donné tort...

