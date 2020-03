Logan le 9 mars sur C8 : l'ennemi juré de Wolverine aurait dû figurer au casting

Centré autour du mutant Wolverine, campé par Hugh Jackman, "Logan" a connu un succès retentissant. Mais un grand méchant d'importance, censé y figurer, n'a finalement pas été retenu pour le road-movie crépusculaire... Découvrez ou redécouvrez donc « Logan », le 9 mars sur C8.

Saviez-vous que Logan , considéré comme un chef-d'oeuvre par nombre de spectateurs, a bien failli ne pas voir le jour ? Il a en effet été révélé que la Fox n'appréciait pas vraiment le ton dark et pesant du long-métrage, inhabituel il est vrai, pour les œuvres de ce genre. Les créateurs ne se sont pas laissés abattre et ont finalement obtenu gain de cause. Hugh Jackman habité, Patrick Stewart divaguant et Dafne Keene bluffante : Logan est vite devenu le grand succès qu'on connaît.

Des retrouvailles avortées

Le film, centré sur le fameux Wolverine (aka Logan), nous le présente à bout de forces dans un futur proche. Le mutant prend soin d'un professeur Xavier, lui aussi épuisé, dans un lieu secret. Les tentatives de Logan pour se couper du monde sont mises à mal lorsqu'il rencontre une jeune mutante traquée par de dangereux poursuivants...

Notre héros affaibli aurait dû affronter un ennemi de plus au cours de son périple... Un méchant bien connu des fans de la franchise, on a nommé Dents-de-sabre ! Oui, le scénariste de Logan, Scott Franck, a confié à Cinemablend que le personnage était présent dans les premières versions du scénario...

Dents-de-sabre, baptisé à l'origine Tigron, est un meurtrier psychopathe intimement lié à Logan. Tous deux ont en effet été les victimes du projet Arme X. Alors que Wolverine tente de vaincre ses démons intérieurs, Dents-de-sabre les épouse. A noter que la route du super-vilain a croisé celle du Professeur X, qui a tenté de l'aider, sans succès. Le mutant a d'ailleurs blessé mortellement la télépathe Psylocke dans sa fuite... Interprété par Tyler Mane puis Liev Schreiber (Spotlight, Scream), le personnage est apparu dès le premier film X-Men, ainsi que dans X-Men Origins : Wolverine.

Un clin d'oeil à Dents-de-sabre

Si nombre de fans caressaient l'espoir de revoir le super-vilain, l'idée a été abandonnée sans plus d'explications de la part des décisionnaires. Dents-de-sabre devait apparaître au moment où Logan, X-23 et Xavier se rendent à Oklahoma City. Pas de retour, donc, mais un léger clin d’œil que vous avez peut-être remarqué. L'ennemi de Wolverine apparaît en effet sous la forme d'une figurine dans une scène coupée (visible ici) se déroulant à la base secrète des mutants, dans le Dakota du Nord.

Une bonne raison de s'intéresser aux bonus du long-métrage... Logan ne comporte peut-être pas de scène post-générique, faisant de lui une quasi-exception. En revanche, il existe une version du film en noir et blanc, rien que ça ! Un procédé qui magnifie le chant du cygne de Wolverine... Et permet une approche plus brute de l’histoire.

N'est-ce pas magique de clore une telle histoire en beauté ? On a rarement vu adieux si déchirants et maîtrisés... Plongez ou replongez donc dans Logan, lundi 9 mars sur C8 !