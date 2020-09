L'Ours mardi 15 septembre sur France 4 : découvrez l'incroyable filmographie de l'ours Bart

"L'Ours" de Jean-Jacques Annaud est une magnifique ode à la nature et à l'animal qui n'a pas pris une ride. Si le film de 1988 assoit la carrière de Tchéky Karyo, il propulse aussi celle de Bart, l'ours kodiak adulte qui tient le rôle de Kaar !

L'Ours, un film indémodable

L'Ours de Jean-Jacques Annaud, sorti en 1988, nous conte avec talent l'histoire "classique" de l'homme face à la bête. Un ourson orphelin rencontre un ours solitaire adulte. Blessé, ce dernier est poursuivi par des chasseurs qui veulent sa peau. Pourtant l'un des chasseurs finira par prendre conscience de la dignité de la vie animale...

Le film met en vedette trois humains mais surtout, comme souvent chez Annaud, un panel d'animaux impressionnant mené par deux ours, dont un petit ourson. Ici pas de CGI ou d'animatroniques. Côté humain, on retrouvait Tchéky Karyo, Jack Wallace et André Lacombe dans le rôle des méchants (pas si méchants) chasseurs.

Youk et Kaar

Côté ours, il a fallu pas moins de douze oursons (10 mâles et 2 femelles) pour tenir le rôle de Youk, le bébé ours qui se retrouve seul après la mort de sa mère. Mais la star incontestée du film reste l'ours adulte Kaar, interprété par l'ours Bart, qui a fait une carrière incroyable au cinéma.

Quid des oursons ?

Pour l'anecdote, après plusieurs années de dressage et un tournage de 109 jours, tous les oursons ont été placés dans des zoos européens.

Certains sont morts à l'instar de Gogol, une des femelles, décédée en 2017 au zoo de Beauval alors qu'elle était anesthésiée pour être transférée. La deuxième femelle, prénommée Kiwi, vit aujourd'hui enfin heureuse au Zoodyssée de Villiers-en-Bois, avec son compagnon Dominique. Le couple a un enclos digne de ce nom, de 2,5 hectares avec une jolie rivière de 70m de long.

Bart et l'un des oursons à l'entraînement

Un ours star

Né en 1977 à Baltimore, Bart était une véritable star à Hollywood. Le film L'Ours a propulsé cet ours kodiak, sous-espèce d'ours brun, au rang de star planétaire. Car voyez-vous, après le tournage du film de Jean-Jacques Annaud, le géant carnivore a enchaîné les grosses productions et a même souvent été crédité au générique !

On a ainsi pu le voir dans Croc-Blanc de Randal Kleiser en 1991. Alors qu'il veut en découdre avec le jeune Jack Conroy (Ethan Hawke ado), Bart est repoussé par Croc Blanc.

Puis, il a tourné dans L'Incroyable Voyage de Duwayne Dunham (1993). L'histoire de deux chiens et un chat qui partent à la recherche de leurs maîtres et doivent traverser les montagnes de la Sierra Nevada où ils vont faire face à Bart à un moment de leur périple.

Ensuite, on retrouve l'ours dans Légendes d'automne d'Edward Zwick (1994). Bart y interprète le fameux ours qui hante Tristan (Brad Pitt). Le personnage de Brad Pitt lui laisse la vie sauve alors qu'il chasse avec son père (décidément). Enfin dans la scène finale, Bart tue le vieux Brad Pitt dans une étreinte mortelle.

Bart dans Légendes d'automne

Dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam (1996), Bart a un petit rôle. Rappelez-vous la scène où les animaux du zoo se baladent en liberté, parmi eux il y a Bart. Un caméo en somme, pour une star telle que lui !

En 1997, sort À couteaux tirés avec Alec Baldwin et Anthony Hopkins, un survival aux confins de l'Alaska avec un grand rôle pour l'ours Bart. On peut même dire que c'est son plus beau rôle depuis L'Ours de Jean-Jacques Annaud. Il a un temps très important à l'écran puisqu'il "stalk" les deux héros et les attaque à plusieurs reprises !

Bart face à Alec Baldwin et Anthony Hopkins

Enfin, en 1998, Bart tournera son dernier film (pas le meilleur), une comédie au côté de Paul Walker intitulée Meet the Deedles.

L'ours Bart est mort d'un cancer en mai 2000. L'Ours de Jean-Jacques Annaud, émouvante ode à la nature et à l'animal sauvage, restera son plus beau film. À (re)voir d'urgence !