Love Actually sur M6 : découvrez le futur des personnages du film

"Love Actually" figure indéniablement parmi les comédies romantiques chorales les plus réussies. Dans le film de Richard Curtis, de nombreux destins s'entremêlent au moment des fêtes de Noël. Découvrez le futur des personnages phares du long-métrage.

Love Actually ou l'amour dans tous ses états

Paru en 2003, Love Actually figure au Panthéon des comédies romantiques. À la tête du projet, Richard Curtis, cinéaste et scénariste émérite. Le Britannique a notamment écrit 4 mariages & 1 enterrement, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Le Journal de Bridget Jones. Côté réalisation, on lui doit les très bons Good Morning England et Il était temps.

Love Actually © Studiocanal

Love Actually traite, comme son titre l'indique, du sentiment amoureux. On suit ainsi l'existence d'une multitude de personnages qui expérimentent différentes facettes de l'amour. Du coup de foudre à l'adultère, les héros du film se croisent, se rapprochent et se déchirent. Parmi les protagonistes hauts en couleur de l'œuvre, le Premier ministre britannique (Hugh Grant), un auteur au cœur brisé (Colin Firth), une jeune mariée (Keira Knightley) ou encore une femme au foyer empathique (Emma Thompson).

Confidences pour confidences

En 2015, Emma Freud, la femme de Richard Curtis, s'est laissée aller à quelques confidences. Celle qui officie comme présentatrice à la radio avait à l'époque participé au tournage du film en tant que scripte. Sur son compte Twitter, Emma Freud a répondu à une question qui taraude nombre de fans du film : Harry (Alan Rickman) a-t-il simplement flirté avec son employée Mia (Heike Makatsch), ou y a-t-il eu passage à l'acte ? Malheureusement pour sa femme Karen (Thompson), la liaison a été consommée. Emma Freud ajoute d'ailleurs avoir supplié son mari de changer d'avis à ce sujet. Mais tout n'est pas perdu puisque le couple n'a pas divorcé pour autant ! Les époux ont préféré tenter de reconstruire quelque chose malgré cette trahison.

Love Actually © Studiocanal

Interrogée sur une possible relation entre Mark (Andrew Lincoln), amoureux de Juliet, la femme de son meilleur ami Peter (Chiwetel Ejiofor), Freud a stoppé net les espoirs des fans. Pas de love-story à l'horizon pour eux ! En revanche, les choses vont pour le mieux entre l'adorable Sam (Thomas Sangster) et son amoureuse Joanna (Olivia Olson) pour le plus grand bonheur du beau-père du jeune homme, Daniel (Liam Neeson).

Quel futur pour les personnages ?

En 2017 paraît un court-métrage d'une quinzaine de minutes, baptisé Love Actually 2. Diffusé à l'occasion du Red Nose Day - l'équivalent du Téléthon -, il permet de découvrir ce que deviennent les protagonistes. Le Premier Ministre Britannique, de retour au 10 Downing Street, file toujours le parfait amour avec la solaire Natalie. Pour l'occasion, il se prête une fois de plus à une danse quelque peu ridicule, cette fois-ci sur Hotline Bling de Drake.

Love Actually © Studiocanal

De son côté, Mark refait le coup des pancartes à Juliet, toujours mariée à Peter. Mais cette fois, c'est pour lui annoncer son mariage avec Kate Moss. Billy (Bill Nighy), rock-star borderline, annonce quant à lui lors d'une interview la mort de son dévoué agent et meilleur ami. Enfin, Jamie (Colin Firth) et Aurelia (Lucia Moniz) ont fondé une famille et semblent plus amoureux que jamais malgré quelques problèmes persistants de langue. Sur une note moins positive, l'absence du regretté Alan Rickman se fait ressentir. Emma Thompson, qui campait sa femme, n'apparaît pas à l'écran non plus, incapable de s'imaginer participer à cette micro-suite sans son partenaire de jeu et ami de longue date. Pour ce qui est des autres personnages - notamment campés par Martin Freeman ou encore Laura Linney -, libre à vous d'imaginer ce qu'ils sont devenus...