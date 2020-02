Mad Max : Fury Road dimanche 2 février sur France 2 : qui est le guitariste Doof Warrior ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Sorti le 14 mai 2015, « Mad Max : Fury Road » est le dernier film en date de George Miller. Le cinéaste revient une quatrième fois dans la franchise « Mad Max » pour offrir un opus inédit. Max est de retour pour de nouvelles aventures explosives ce dimanche 2 février à 21h05 sur France 2.

En 1985, George Miller venait conclure sa trilogie Mad Max avec Le Dôme du Tonnerre. Un dernier épisode qui n’a pas convaincu les fans. Avec seulement 36 millions de dollars de recettes, le long-métrage est un relatif échec, ce qui a enterré la possibilité de nouvelles suites. Mais aujourd’hui, l’ère du temps est aux remakes et reboots des classiques des années 1980. George Miller, après deux incursions dans l’animation avec Happy Feet, est de retour à ses premières amours. Pour l’occasion, Tom Hardy remplace Mel Gibson dans le rôle de Max. Mais la force de Fury Road, c’est son désir total d’authenticité.

Environ 80% des effets visuels du film ont été réalisés sans trucage informatique, avec de véritables véhicules, de vrais cascadeurs, des maquillages authentiques. Une pratique peu courante à l’heure du numérique, ce qui fait tout le charme de Fury Road.

Qui est le Doof Warrior ?

Même le Doof Warrior, le guitariste de Immortan Joe, est authentique. Un personnage très secondaire, qui ne parle jamais, et dégage un look exotique et extrêmement convaincant. Il est tellement cool et impressionnant qu’il est devenu instantanément culte. Harnaché par des câbles élastiques sur un char lancé à pleine vitesse, rien ne l’empêche de jouer sa musique explosive.

L’instrument utilisé est une véritable guitare. Comme pour le reste, George Miller ne voulait pas d’effets spéciaux. Cette guitare projette réellement des flammes, et n’est définitivement pas un simple gadget, puisqu’elle est totalement fonctionnelle. Elle est créée par Colin Gibson, qui s’est occupé du design des accessoires. Quant à la musique, c’est l’artiste iOTA qui se cache derrière le masque du Doof Warrior :

Au début, j’ai joué quelques riffs de AC/DC, de Soundgarden et de Led Zeppelin. Mais après 8 heures en plein soleil, tu laisses tomber et tu te contentes de faire du bruit. Il y avait une arrivée de gaz que j’actionnais avec le vibrato pour activer le lance-flammes.

iOTA s’appelle en réalité Sean Hape, et est un artiste relativement célèbre en Australie. C’est notamment lui qui incarne Frank-N-Furter dans Rocky Horror Picture Show. iOTA s’est entraîné pendant six semaines pour être capable de jouer le bon rythme juché sur un véhicule lancé à pleine vitesse, le tout aveuglé par son masque. Le musicien se rappelle :

J’étais au-dessus du camion, il fonçait dans le désert, et j’avais des harnais autour de la taille. La guitare en avait aussi parce qu’elle pesait quand même pas loin de 60kg. C’était juste impossible de la tenir.

Quant au Doof Warrior, il a lui aussi sa propre histoire. George Miller s’est amusé à donner un back ground à tous ses personnages. Ainsi, le cinéaste racontait l’histoire du Doof Warrior au micro de Fandango :

Son histoire est celle d’un homme qui parvient à survivre dans ce monde alors qu’il est aveugle. Il a survécu précisément parce qu’il est aveugle. Il a vécu terré au fond d’une mine, sans éclairage, là où c’était un avantage d’être aveugle. Sa seule compagnie était celle d’une guitare. Il en jouait là où personne ne pouvait l’entendre. Jusqu’au jour où Immortan Joe l’entende jouer et décide de le prendre dans son armée.

Grâce à tous ces soucis du moindre petit détail, de sa volonté de créer un film véritablement authentique, George Miller a signé un chef d’œuvre du genre. Le long-métrage a été récompensé par six Oscars et a rapporté plus de 375 millions de dollars de recettes à travers le monde. Mad Max : Fury Road est à retrouver ce soir sur France 2.