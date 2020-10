Madame Doubtfire sur TFX : que sont devenus les enfants du film culte ?

Plus de 25 ans après la sortie de "Madame Doubtfire", on se souvient encore de la géniale prestation du regretté Robin Williams. Il partageait l'affiche avec trois enfants. Ils ont tous bien grandi mais que sont-ils devenus ? Découvrez ce qu'ils font aujourd'hui.

Irrésistible Robin Williams dans Madame Doubtfire

Madame Doubtfire est l'un des films importants de la carrière de Robin Williams. L'acteur était plébiscité dans les années 80/90 grâce à plusieurs prestations saluées par le grand public. On le revoit encore enjoué dans Good Morning, Vietnam ou touchant dans Le Cercle des poètes disparus et Will Hunting. Il a toujours eu ce don pour faire rire et pleurer, avec des personnages qui s'appuient sur sa bonhomie.

Dans Madame Doubtfire, il incarne Daniel Hilard, un père de famille divorcé qui ne peut plus voir ses trois enfants après cette séparation. Habitué au monde du cinéma, dans lequel il double des personnages de films d'animation, il va se faire passer pour une gouvernante irlandaise afin de garder ses propres enfants, sous l'identité de quelqu'un d'autre. Son ex-femme ne va y voir que du feu, comme les trois progénitures. Mais ce secret va devenir de plus en plus dur à garder. Un concept drôle, tiré du roman Quand papa était femme de ménage écrit par Anne Fine quelques années auparavant, que met en scène Chris Columbus.

Madame Doubtfire est une comédie culte du cinéma américain, avec son lot de situations drôles et un acteur principal qui excelle dans le travestissement. Face à lui, trois jeunes qui lui donnent la réplique : Lisa Jakub, Matthew Lawrence et Mara Wilson. Les acteurs qui commencent très tôt avec un film populaire ne réussissent pas toujours à avoir une carrière régulière. On peut évoquer l'exemple Macaulay Culkin, star de Maman, j'ai raté l'avion ! (autre film de Chris Columbus), dont la suite de la filmographie ne contient rien de marquant. C'est à peu près le même destin auquel ont eu droit les enfants de Madame Doubtfire.

Où en sont les enfants du film ?

Lisa Jakub n'a plus tourné depuis le début des années 2000. Malgré le fait qu'elle ait eu plusieurs rôles pour s'exprimer, son activité s'est arrêtée assez sèchement. Avant que ce ne soit le cas, on a pu la voir dans Independence Day, où elle campait l'un des enfants de Troy (le pilote grande gueule qui se sacrifie en entrant dans le vaisseau avec son missile bloqué). D'après son compte Instagram, elle s'est retirée du milieu par choix et s'est lancée dans une autre voie. On la découvre comme auteure, présentatrice d'un podcast et coach de vie. Elle est très intéressée par le yoga, la question de l'anxiété et l'acceptation de soi. Plus rien à voir avec le cinéma, donc.

L'autre fille du trio, Mara Wilson, a continué comme actrice, que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur les planches. Juste après Madame Doubtfire, elle tourne coup sur coup Miracle sur la 34e rue, Matilda et La Guerre des fées. Si elle disparaît des radars du grand public, on a pu l'entendre dans la série BoJack Horseman, où elle doublait Jill Pill. Mais jouer ne l'intéresse plus trop et elle entame une reconversion dans l'écriture, avec son livre Where Am I Now ? : True Stories of Girlhood and Accidental Fame qui lui sert d'exutoire pour parler de son enfance délicate - et notamment son accès à la célébrité à un si jeune âge. Dans la sphère privée, elle avoue être bisexuelle pour aider à briser le tabou de l'orientation sexuelle aux Etats-Unis.

Venons-en maintenant à Matthew Lawrence, qui est le seul à continuer de jouer encore aujourd'hui. Il n'est pas devenu une star mais a tourné assez régulièrement, pour le cinéma ou la télévision. Visible récemment dans Le Monde de Riley, Hawaii 5-0 ou Les Experts : Miami, il n'a jamais trouvé un rôle populaire digne de celui qu'il avait dans Madame Doubtfire. Avec ses deux frères, il continue également d'opérer dans le monde de la musique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram où il est suivi par plus de 184 000 personnes.