Maléfique jeudi 9 avril sur W9 : découvrez quelle artiste a inspiré Angeline Jolie

Rendez-vous ce jeudi 9 avril sur W9 pou regarder "Maléfique", l'histoire de la méchante sorcière de "La Belle au bois dormant". Angelina Jolie joue le rôle de cette sorcière et elle s'est inspirée d'une grande artiste pour avoir le look parfait.

Cette période de confinement est peut-être l’occasion pour vous de revoir tous vos classiques Disney. Eh bien ne passez pas à côté de Maléfique dans votre marathon ! Sorti en 2014, le film raconte l’histoire de La belle au bois dormant du point de vue de la méchante sorcière. Celle-ci est jouée par l’actrice Angelina Jolie, qui officie aussi en tant que productrice exécutive du blockbuster. Pas forcément adulé par les critiques, le film a quand même été félicité pour ses costumes, sa musique ou encore la performance d’Angelina Jolie.

Angelina Jolie, Born This Way

Si vous avez vu le film vous l’aurez bien remarqué, le look de la méchante sorcière est très travaillé : une longue cape, des cornes impressionnantes et un regard qui tue, Angelina Jolie a longtemps travaillé avec les équipes du film pour donner ce résultat. Evidemment, le look de l’actrice n’avait d’égal que son attitude et sa performance qui rendaient son côté de sorcière encore plus maléfique...

Cependant, si on pouvait penser que ce look a été entièrement pensé par les équipes de maquillage, il nous rappelle une certaine artiste italo-américaine… Vous l’avez deviné, Lady Gaga a été une inspiration pour l’image de Maléfique ! La célèbre chanteuse avait adopté le teint pâle et les prothèses dans les joues pour la couverture de son album Born This Way sorti trois ans auparavant. Une fois remarqué, impossible de ne plus le voir !

A la différence de Lady Gaga, le look d’Angelina Jolie était fait pour effrayer, ce qui a fonctionné apparemment parce que de tous les enfants qui avaient auditionné pour partager l’écran, seul sa fille Vivienne Jolie-Pitt a été retenu car elle n’avait pas peur d’elle. Une preuve du dévouement de l’actrice à rester dans son rôle quoi qu’il arrive.

Ne manquez pas Maléfique sur W9 ce jeudi 9 avril.