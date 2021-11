Mamma Mia ! Here we go again sur TFX : sur quelle île a été tournée une grande partie du film ?

Contrairement au premier volet, « Mamma Mia ! Here we go again » n'a pas été tourné en Grèce. Une grande partie du film a été tournée dans un pays voisin, et plus exactement sur une île chargée d’histoire.

Mamma Mia ! Here we go again : la suite d’un grand succès

ABBA est, sans conteste, l’un des groupes qui a marqué l’Eurovision. En effet, vainqueur du célèbre concours en 1974 grâce à la chanson Waterloo, le clan composé de Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad connaît par la suite un immense succès durant la période disco des années 70. Et cela, grâce à des titres tels que Money, Money, Money, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! et bien sûr… Mamma Mia ! Malgré leur séparation en 1982, le groupe a toujours conservé une aura incroyable auprès de leurs fans. C’est ainsi qu’en 1999 Benny Andersson et Björn Ulvaeus créent une comédie musicale juke box, se concentrant principalement sur les célèbres tubes du groupe. Mamma Mia ! voit donc le jour, ayant rassemblé depuis sa création plus de 65 millions de spectateurs et rapportant plus de quatre milliards de dollars.

En 2008, une adaptation cinématographique sort dans les grandes salles. Avec une distribution composée notamment d’Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth et Stellan Skarsgård, le film garde la même intrigue que la comédie musicale. À savoir, l'histoire de Sophie Sheridan qui souhaite que son père l'accompagne à l'autel le jour de son mariage. Toutefois, elle ne sait pas lequel des trois anciens amants de sa mère est son vrai père. Le long-métrage sera un grand succès commercial avec 609,8 millions de dollars.

Il faudra pourtant attendre dix ans avant qu’un deuxième volet ne sorte. Si la majorité du casting principal est de retour, Mamma Mia ! Here we go again voit l’ajout de deux actrices d’importance avec Lily James et Cher. Cette suite suit de nouveau Sophie, cinq ans après les événements du premier film. Totalement perdue depuis la mort de sa mère Donna, elle va tenter de retrouver du réconfort auprès des amies de sa mère qui lui relatent l’histoire de cette dernière.

Donna (Lily James) - Mamma Mia ! Here we go again ©Universal Pictures

Nouveau film, nouvelle île

Dans Mamma Mia !, l'histoire se déroulait sur l’île grecque de Kalokairi. Dans la réalité, le tournage d'une grande partie des scènes extérieures s'est déroulé sur les îles de Skiathos et Skópelos. Deux lieux dont le succès du long-métrage a depuis fait d’eux un véritable nid à touristes.

Si Mamma Mia ! Here we go again prend de nouveau place à Kalokairi, le lieu de tournage a en revanche changé. Au revoir la Grèce et bonjour la Croatie. En effet, cette suite est en grande partie tournée sur l’île de Vis, localisée sur la Mer Adriatique. D’une superficie de 90,3 km² (17 km de long sur 8 km de large), cette île est beaucoup moins connue que ses voisines Korcula et Hvar. Ceci est sans doute dû à son lourd passé historique.

Entre 1950 et 1989, l’île de Vis fut interdite au public du fait de son appartenance à l’ex-Yougoslavie, qui s’en servait comme forteresse militaire. Privés de ses liaisons avec le reste du monde et totalement en autarcie, ses habitants ont donc vécu une période très difficile. Heureusement, l’indépendance de la Croatie fut prononcée en 1989, ce qui permit une levée de cette interdiction, et désormais un plus grand accueil pour les touristes étrangers… ainsi que pour les productions hollywoodiennes telles que Mamma Mia ! Here we go again.