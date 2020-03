Man of Steel jeudi 19 mars sur France 3 : le film devait être réalisé par un autre cinéaste

Ce jeudi 19 mars 2020, "Man of Steel", le premier film du DC Extended Universe (DCEU) est diffusé sur France 3 à 21h05. L'occasion de revenir sur le film de Zack Snyder, qui justement a failli être réalisé par un tout autre réalisateur.

En 2013, le cinéaste Zack Snyder est chargé de réaliser Man of Steel, le premier film du DC Extended Universe. Il s'agit d'un reboot du personnage de Superman avec Henry Cavill dans la peau de l'alien. Il remettra la cape à deux reprises. Le film reçoit des critiques relativement positives et rapporte plus de 668 millions de dollars à travers le monde.

Christopher Nolan et Ben Affleck à la réalisation de Man of Steel ?

Le film a notamment séduit parce qu'il est sorti peu de temps après The Dark Knight Rises. Dans Man of Steel, certains éléments d'écriture et visuels rappellent le cinéma de Christopher Nolan. Un ressenti qui n'est pas anodin puisque ce dernier devait initialement réaliser Man of Steel. Vu le succès de la trilogie Batman, le cinéaste a été appelé par Warner pour qu'il fasse de même avec Superman. Nolan a donc développé une histoire avec David S. Goyer, mais a décliné la proposition de réaliser, préférant rester scénariste et producteur de Man of Steel.

Christopher Nolan et Zack Snyder

La production devait donc trouver un autre cinéaste pour mettre en scène les aventures de Superman. Warner Bros se tourne donc vers Ben Affleck. Mais lui aussi a décliné l'offre. Il estimait alors qu'il n'était pas assez calé en matière d'effets spéciaux :

Une des leçons que j'ai apprises est de ne pas choisir un film en fonction de son budget, du montant alloué aux effets spéciaux, ou des lieux de tournage. C'est l'histoire qui est importante.

Dommage, parce que Ben Affleck a un certain talent en matière de réalisation, en témoignent The Town et Argo. Mais on peut comprendre sa position puisqu'il ne s'est jamais lancé dans les blockbusters. De toutes façons, il intégrera le DCEU en 2016 lorsqu'il campera Batman pour Batman V Superman.

Finalement, auréolé de son succès avec l'incroyable Watchmen : Les Gardiens, la réalisation finira entre les mains de Zack Snyder. Le cinéaste s'en est sorti avec les honneurs et Warner Bros lui a par la suite confié les réalisations de Batman V Superman et Justice League. Man of Steel est à retrouver ce soir sur France 3 à 21h05.