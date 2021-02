Manchester by the Sea sur France 3 : retour sur la création de LA scène déchirante du film

Dans "Manchester by the Sea", Casey Affleck et Michelle Williams incarnent des ex-époux meurtris par une tragédie. L’une des scènes majeures du film repose sur une confrontation imprévue et bouleversante entre leurs personnages, pour laquelle les deux acteurs ont très vite su trouver le ton juste.

Manchester by the Sea : les deuils impossibles

Sorti en 2016, Manchester by the Sea naît d’une idée de John Krasinski, qui en parle à son ami Matt Damon. Conquis, ce dernier espère voir le projet aboutir, en tenir le premier rôle et le mettre en scène. Il est néanmoins contraint d’y renoncer en raison de sa longue préparation pour Seul sur Mars, et demande à Kenneth Lonergan, chargé de l’écriture du script qui lui vaudra d’ailleurs l’Oscar du Meilleur scénario original, de le réaliser.

Le personnage principal est finalement confié à Casey Affleck, récompensé par l’Oscar du Meilleur acteur pour son interprétation bouleversante de Lee Chandler. Lorsque ce concierge installé dans un studio de Boston apprend la mort de son frère Joe (Kyle Chandler), il revient dans sa ville natale afin d'organiser ses funérailles. Il découvre que son aîné l’a désigné comme tuteur légal de son neveu Patrick (Lucas Hedges).

Lee Chandler (Casey Affleck) - Manchester by the Sea ©Universal Pictures International France

Hanté par une tragédie personnelle, Lee est d’abord réticent à l’idée de revenir dans la petite ville côtière où il était autrefois installé avec son ex-femme Randi (Michelle Williams) et leurs trois enfants. Malgré les jugements des habitants et la difficulté à affronter son passé, il accepte de rester pendant quelque temps. Progressivement, l’adolescent et son oncle vont s’apprivoiser et s’aider à se reconstruire.

Casey Affleck et Michelle Williams au sommet

Manchester by the Sea alterne régulièrement entre le présent, où Lee apparaît brisé et quasiment résigné, et ses souvenirs dans la ville où il avait fondé une famille. Les secrets autour de son histoire sont rapidement dévoilés mais Kenneth Lonergan s’attarde d’abord sur l’incapacité à communiquer de son protagoniste, ainsi que sur les regards étranges que lui portent les autres habitants.

Ce traitement narratif décuple l’impact émotionnel du long-métrage et en particulier celui d’une scène clé, où Lee croise par hasard son ex-femme. Une confrontation déchirante où Michelle Williams et Casey Affleck signent tous deux l’un des plus beaux moments de leurs carrières respectives. En quelques minutes, les regrets, l’amour et la tristesse s’entrechoquent avec justesse. Durant ce climax émotionnel, la prouesse de Kenneth Lonergan et de ses deux comédiens est de parvenir à en dire énormément sur les personnages avec très peu de mots.

Un moment de grâce improvisé ?

Pour rendre leur échange réaliste et naturel, les acteurs ont pu compter sur l’écriture détaillée du réalisateur et scénariste. Au cours d’une discussion autour du film organisée à New York en novembre 2016, Casey Affleck explique, cité par IndieWire :

Ce n’était pas improvisé, c’était scénarisé. (…) Cela peut être extrêmement difficile à jouer car quand c’est parfait sur le scénario, vous voulez vraiment faire les choses correctement. Kenny écrit de manière extrêmement précise.

Manchester by the Sea ©Universal Pictures International France

Kenneth Lonergan a simplement conseillé à Michelle Williams et Casey Affleck de se focaliser sur les raisons pour lesquelles les ex-époux n’arrivent plus à se parler. Il leur a notamment assuré d'avoir en tête les mots extrêmement violents que Randi a pu dire à Lee, que le spectateur devine sans avoir besoin de les entendre. Les comédiens n’ont pas demandé davantage d’informations pour que la magie opère au cours de ce passage étonnamment facile à tourner, comme le raconte le réalisateur au Huffpost :

Je pense que nous sommes arrivés à 10 heures du matin et que nous en avions terminé à l’heure du déjeuner parce qu’ils étaient tellement préparés à tourner (cette scène). Tout s’est déroulé à merveille.

Et le résultat à l’écran est inoubliable.