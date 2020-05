MI Protocole Fantôme dimanche 10 mai sur France 2 : Retour sur la cascade folle de Tom Cruise

Ce dimanche 10 mai 2020, France 2 diffuse « Mission Impossible : Protocole Fantôme » le quatrième opus des aventures de Ethan Hunt, toujours interprété par Tom Cruise. L'acteur réalise lui-même ses cascades et on peut dire qu'il s'est surpassé dans cet épisode.

En 2011, la quatrième aventure cinématographique de Mission Impossible voit le jour. Le film est réalisé par Brad Bird et rencontre un énorme succès critique. Le réalisateur originaire des studios Pixar rafraîchit la franchise avec un long-métrage parfaitement rythmé. Mission Impossible : Protocole Fantôme rapporte plus de 694 millions de dollars au box-office.

Tom Cruise le roi de la cascade

Tom Cruise campe Ethan Hunt depuis 1996. A chacun des épisodes de la franchise, l'acteur va toujours plus loin dans l'exécution de ses scènes d'action. Car Tom Cruise est réputé pour faire lui même ses cascades. Après avoir joué les agents spéciaux au bout d'une corde dans le premier épisode, après avoir escaladé les montagnes de l'Utah dans le deuxième film, et après avoir survécu à d'énormes explosions dans le 3ème, la star hollywoodienne brise tous les records.

Il décide de tourner lui même une cascade impressionnante sur la tour Burj Khalifa à Dubaï, à 828 mètres de hauteur. Il s'agit du plus haut immeuble à travers le monde. Une scène époustouflante où Tom Cruise s'amuse à l'escalader à mains nues et à descendre en rappel sur plusieurs étages. Une séquence totalement culte que l'acteur a tenu à exécuter lui-même.

Comme à son habitude, l'acteur pousse le réalisme de ses scènes d'action à l'extrême, jusqu'au point de rupture. Réputé pour se mettre lui-même en danger, cette séquence folle de Mission Impossible 4 en est le parfait exemple. Le rendu est impressionnant. Brad Bird offre un passage où le suspense bat son plein. De longues minutes suspendues à des centaines de mètres du sol.

Il ira encore plus loin dans les épisodes suivants en s'accrochant à un avion qui décolle et en retenant sa respiration plus de 6 minutes dans une cuve remplie d'eau. Bref l'athlète Tom Cruise est à retrouver ce soir, sur France 2, à 21h05.