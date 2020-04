Million Dollar Baby, Jeudi 9 avril sur Chérie 25 : Que devient Hilary Swank ?

A l'occasion de la diffusion du très beau "Million Dollar Baby" jeudi 9 avril sur Chérie 25, focus sur son interprète principale, Hilary Swank, deux fois oscarisée mais relativement discrète ces dernières années... Pour mieux revenir ?

Million Dollar Baby, chef-d'oeuvre de Clint Eastwood paru en 2004, met en vedette la talentueuse Hilary Swank. Dans le film, elle campe Maggie Fitzgerald, 31 ans. Sa rencontre avec le solitaire Frankie (Clint Eastwood) va changer sa vie. Quand elle pousse la porte du gymnase du vieil homme à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa fougue, mais aussi une histoire éprouvante doublée d'un besoin impérieux : monter sur le ring. Après avoir refusé à plusieurs reprises, Frankie se laisse convaincre par la détermination de la jeune femme...

La comédienne américaine n'a eu que trois mois d'entraînement pour ce rôle complexe... Mais comme on dit, le jeu en valait la chandelle ! Swank a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour la seconde fois grâce à ce film coup de poing, cinq ans après sa première statuette obtenue pour Boys don't cry.

Un carrière en dents de scie

Hilary Swank semblait destinée à une carrière des plus prometteuses. Malheureusement, l'actrice n'a pas toujours retrouvé de rôles aussi forts que celui de Maggie - exception faite du sublime Ecrire pour exister. A l'aise dans tous les genres, on a en revanche pu la voir dans de nombreux longs-métrages. Parmi eux, le déchirant PS : I Love You, avec Gerard Butler, dans lequel une jeune femme doit réapprendre à vivre sans son grand amour. Swank tient aussi le rôle titre de Conviction, un thriller centré sur une femme qui se bat pour faire sortir son frère de prison. En 2011, elle apparaît dans le film choral Happy New Year, aux côtés de Robert de Niro.

Retour en force ?

Après une accalmie, la carrière d'Hilary Swank semble reprendre du poil de la bête. En 2014, la comédienne est à l'affiche du western The Homesman, de Tommy Lee Jones. Elle enchaîne sur Le Second souffle, dans lequel elle retrouve Josh Duhamel. Dans ce drame, l'actrice campe une jeune femme désœuvrée qui noue une relation particulière avec un malade en phase terminale. Ces dernières années, Swank a participé à Logan Lucky, l'émouvant What They Had et I Am Mother, un film de science-fiction sorti sur Netflix à la critique élogieuse. L'actrice a aussi intégré l'équipe de doublage de BoJack Horseman et tourné avec Helena Bonham Carter dans 55 steps, rien que ça !

La comédienne ne manque pas de projets. A l'affiche cette année du film d'horreur controversé The Hunt, il faudra aussi l'attendre sur petit écran ! Dans la série The One Percent, elle sera accompagnée de Ed Harris (Westworld). Pour Away, prochainement diffusée sur Netflix, Swank se glissera dans la peau d'Emma Logan, une astronaute américaine contrainte de quitter les siens. Sa mission ? La première expédition menée sur la planète Mars...

