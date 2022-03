Mise à nu sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm sur le revenge porn avec Julie de Bona et Julien Boisselier ?

France 2 met en lumière les ravages du revenge porn (pornodivulgation) à travers le téléfilm "Mise à nu", basé en partie sur des faits réels. Les téléspectateurs vont suivre le combat d'une femme, incarnée par Julie de Bona, dont l'intimité a été violée.

Mise à nu : le calvaire d'une femme

Dans le cadre d'une soirée sur les méfaits du revenge porn, France 2 diffuse le téléfilm Mise à nu, suivi du documentaire Infrarouge inédit Ennemi intime. Le long-métrage suit le calvaire de Sophie, victime de pornodivulgation durant plusieurs années. Interprétée par Julie de Bona, cette mère de famille voit sa vie voler en éclats lorsque son nouveau compagnon poste sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs ébats sexuels.

Voici le synopsis officiel du programme : Sophie se trompe-t-elle de cible lorsqu’elle tire sur le libraire ? Un libraire aimé de tout le quartier ? Elle l’accuse d’avoir fait de leurs nuits d’amour une arme pour la détruire en l’exposant sur Internet comme un objet pornographique. Son procès va mettre au jour le calvaire d’une jeune femme ordinaire victime de cybercriminalité, et les ravages sur ses enfants, ses proches, jusqu’à son travail… Mais en l’absence de preuves, va-t-on la croire ?

Mise à nu ©FranceTV

L'héroïne va donc se retrouver sur le banc des accusés face à Vincent Marsac, incarné par Julien Boisselier, qui est désormais en fauteuil roulant. Le téléfilm nous montre à quel point le cyberharcèlement peut détruire une vie. Que ce soit sur le plan professionnel ou dans sa vie privée, Sophie n'arrive plus à s'en sortir moralement. Elle va se lancer dans une bataille judiciaire sans fin. Cette affaire aura bien du mal à être démêlée par la justice, encore peu habituée à ce genre d'histoires.

Un casting de choc !

Dans Mise à nu on retrouve de nombreux visages bien connus du petit écran. Julie de Bona, prête donc ses traits à Sophie. L'actrice a déjà fait ses preuves à de multiples reprises, dans le genre dramatique notamment. On se souvient de ses interprétations dans Service volé, Je l'aime à mentir ou encore Plan B. Julien Boisselier (Et mon cœur transparent quant à lui, Nina) joue Vincent. Il est celui qui va faire tout basculer en divulguant leurs vidéos intimes.

Edouard Montoute sera également présent et s'intéressera à cette affaire. Samy Gharbi, star de Demain nous appartient, incarnera l'avocat de Sophie. On retrouvera aussi Natalia Dontcheva, vue récemment dans Infidèle et J'ai menti, ainsi que Sophie Cattani et Evelyne El Garby Klaï (Ici tout commence).

Mise à nu ©FranceTV

"Il fallait le faire pour servir l’histoire"

Julie de Bona incarne donc cette femme tiraillée qui est confrontée à un homme toxique. L'actrice s'est exprimée à propos du tournage, notamment sur les scènes intimes qui étaient délicates à tourner, dans les colonnes de Télé-Loisirs :

Je les ai tournées moi-même. Ce n’était certes pas facile, mais il fallait le faire pour servir l’histoire. Le réalisateur a été extrêmement délicat et très respectueux de mon consentement. Il m’a fait valider tous les plans et les positions pour que je ne sois pas surprise.

La comédienne a également échangé avec une femme victime de pornodivulgation, afin d'accentuer l'aspect réaliste du projet. Son témoignage a d'ailleurs donné naissance à plusieurs scènes du téléfilm. Un long-métrage et un rôle qui ont bouleversé Julie de Bona et qui ne manqueront pas de toucher les téléspectateurs de France 2.