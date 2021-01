Mission Impossible Protocole Fantôme sur 6ter : quand Jeremy Renner s'incruste au casting

« Mission Impossible : Protocole Fantôme » est le quatrième opus de la franchise. Toujours porté par Tom Cruise qui fait ses propres cascades, la distribution accueille cependant un petit nouveau : Jeremy Renner. Mais savez-vous que le comédien a été engagé presque par hasard ?

Mission Impossible : un quatrième opus explosif

Sorti en 2011, Mission Impossible : Protocole Fantôme a l'originalité d'être réalisé par un cinéaste de la team Pixar. En effet, Brad Bird, qui a notamment mis en scène Les Indestructibles et Ratatouille, passe ici pour la première fois en version live sur un long-métrage. Mission Impossible : Protocole Fantôme est donc sa première incursion en prises de vues réelles sur un format long. Sacré gage de confiance de la part de Tom Cruise. En temps que petit malin de chez Pixar, Brad Bird n'a pas résisté, et a laissé un petit easter egg à ses collègues. Dans la bande-annonce de Mission Impossible : Protocole Fantôme, on peut voir un missile qui survole la ville de San Francisco, et se diriger vers le quartier d'Emeryville, où se situent les studios Pixar. Coïncidence ? Peu probable.

Mission Impossible : Protocole Fantôme ©Paramount Pictures

Tom Cruise est évidemment de retour dans son rôle culte d'Ethan Hunt, tandis que le reste de la distribution se compose notamment de Jeremy Renner, Simon Pegg, Léa Seydoux ou encore Ving Rhames. Pour un budget de 145 millions de dollars, Mission Impossible : Protocole Fantôme a rapporté plus de 694 millions de dollars au box-office.

L'expérience Dubaï

Mission Impossible : Protocole Fantôme est surtout célèbre pour ses séquences hallucinantes à Dubaï. Notamment quand Tom Cruise escalade la tour Burj Khalifa, sans doublure, ni trucage. Une séquence totalement folle qui rappelle à quel point le comédien aime faire ses propres cascades. Ainsi, Tom Cruise a réellement grimpé en haut de cette tour, sanglé de toute part par des câbles, effacés ensuite en post-production. Une condition sine qua none pour la réalisation de cette cascade puisque les assurances avaient exigé un minimum de sécurité. Ce qu'on peut aisément comprendre. On connaît l’appétence de l'acteur pour réaliser ses propres cascades. Mais de toute façon, cette fois, Tom Cruise n'aurait même pas pu compter sur sa doublure, puisque celle-ci a déclaré avoir le vertige. Ironique.

Ethan Hunt (Tom Cruise) - Mission Impossible : Protocole Fantôme ©Paramount Pictures

C'est en 2009 que J.J. Abrams prend la décision de tourner le prochain Mission Impossible à Dubaï. Tandis qu'il avait mis en scène Mission Impossible III, le cinéaste échange sa casquette de réalisateur pour devenir producteur de la franchise. Alors qu'il sillonne la planète pour la promotion de Star Trek, Bryan Burk et J.J. Abrams ont passé une nuit à Dubaï. Impressionnés par la beauté grandiose de la ville, les deux producteurs ont convaincu Brad Bird et son équipe de poser leurs caméras à Dubaï, le temps de quelques scènes.

Le recrutement de Jeremy Renner

Mission Impossible : Protocole Fantôme marque également l'arrivée d'un nouveau comédien dans la danse. Jeremy Renner campe William Brandt, un nouvel agent qui rejoint l'équipe d'Ethan Hunt. Si de nombreux acteurs étaient dans le viseur de la production, comme Chris Pine, Tom Hardy ou encore Anthony Mackie, c'est bien Jeremy Renner qui a été choisi. Et ce dernier a été recruté par hasard. Initialement, il avait rendez-vous avec J.J. Abrams pour un autre projet. Tom Cruise était sur place pour une réunion avec l'équipe de Mission Impossible : Protocole Fantôme lors de cette fameuse rencontre. Les deux comédiens ont alors discuté et Tom Cruise lui a parlé du rôle de William Brandt. Jeremy Renner a tout de suite été conquis par ce personnage, comme il le racontait à l'époque :