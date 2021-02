Moi, moche et méchant 3 sur C8 : retour sur les références cachées du film

À l’image des autres volets de la franchise, "Moi, moche et méchant 3" regorge de références. Retour sur les nombreux clins d’œil du film d’animation ainsi que sur les sources d’inspiration pour le personnage de Gru et de son frère jumeau Dru.

Moi, moche et méchant 3 : frangins malgré eux

Après avoir laissé les sbires du super vilain se déchaîner dans Les Minions, le studio Illumination redonne une place centrale à Gru dans Moi, moche et méchant 3. Dans ce troisième volet sorti en 2017, le criminel repenti lutte au côté de Lucy contre le redoutable et ridicule Balthazar Bratt, un ancien enfant star qui ne s’est pas remis de sa chute de notoriété dans les années 80.

Pour affronter ce ringard désireux de prendre sa revanche sur Hollywood et le monde de manière générale, Gru va pouvoir compter sur un soutien inattendu : celui de son frère Dru. Après avoir appris la mort de son père qu’il n’a jamais connu, le héros part à la rencontre de ce jumeau sur Freedonia, son île natale.

Entre les deux frères, la collaboration s’annonce explosive. Pendant ce temps, après avoir abandonné Gru à cause de son penchant de plus en plus prononcé pour le bien, les Minions incarcérés deviennent les prisonniers les plus respectés de leur pénitencier et planifient leur évasion.

Moi, moche et méchant 3 © Universal Pictures

Steve Carell double Gru mais aussi Dru dans la version originale de Moi, moche et méchant 3. En France, Gad Elmaleh a été rejoint par son frère Arié pour que la rivalité entre les jumeaux sonne juste à l’écran. Lucy bénéficie par ailleurs des voix de Kristen Wiig et Audrey Lamy. Tandis que son époux découvre son passé dans cet opus, l’espionne de choc apprend tant bien que mal à communiquer et veiller sur Margo, Edith et l’adorable Agnès.

Une ressemblance flagrante

En développant l’apparence visuelle de Gru pour Moi, moche et méchant, les réalisateurs Pierre Coffin et Chris Renaud - remplacé par Kyle Balda sur cette suite - avaient plusieurs idées en tête avec leurs équipes. Ils se sont logiquement penchés sur plusieurs méchants emblématiques, à commencer par l’incontournable Blofeld, incarné notamment par Donald Pleasence, Telly Savalas ou encore Charles Gray dans la franchise James Bond. Son versant parodique présenté dans la saga Austin Powers, le Docteur Denfer, est une autre source d’inspiration.

Mais la rigidité et le côté rentré de Gru ressemblent davantageà un autre personnage culte, qui n’est autre que l’oncle Fétide de La Famille Addams, et plus particulièrement la version interprétée par Christopher Lloyd dans les deux films de Barry Sonnenfeld, datant de 1991 et 1993. Dru n’est d’ailleurs pas sans rappeler le frère de Gomez Addams affublé d’une perruque blonde et d’un costume blanc dans Les Valeurs de la famille Addams.

Moi, moche et méchant 3 © Universal Pictures

Des références en pagaille

Il ne s’agit évidemment pas du seul clin d’œil glissé dans Moi, moche et méchant 3. Pétri de références, ce volet a de quoi ravir les nostalgiques des années 80, puisqu’il est possible d’apercevoir K.I.T.T - le bolide de K2000 - reculer à toute vitesse lorsque Balthazar Bratt entame sa destruction de Los Angeles. Bloqué dans le passé, ce dernier lance également une célèbre réplique de L’Agence tous risques.

Freedonia, l’île natale de Gru, porte le même nom qu’un pays européen imaginaire cité dans La Soupe aux canards, la comédie culte des Marx Brothers. Cet opus multiplie aussi les allusions à La Panthère Rose, la saga initiée par Blake Edwards où il est question du vol d’un diamant ressemblant à celui subtilisé par Balthazar Bratt.

Moi, moche et méchant 3 n’oublie pas de mettre en avant, de façon plus ou moins discrète, d’autres productions du studio Illumination. Margo porte par exemple un tee-shirt sur lequel figure le Grinch, qui a eu droit à son film d’animation en 2018. Au cours d’une scène où les Minions errent dans la rue, une pancarte pour une émission baptisée Sing est visible. Ils participent ensuite à ce télé-crochet, dont le titre original est celui de Tous en scène. Enfin, durant le final, un poster du long-métrage Onions, évoquant celui sur les fameuses créatures jaunes menées par Bob, Kevin et Stuart, recouvre un panneau publicitaire.