Mon inconnue : quand Joséphine Japy et François Civil brisaient la glace dans un bain avant le tournage

Dans "Mon inconnue", Joséphine Japy et François Civil forment un couple qui se perd à cause d’un basculement dans une autre dimension. Pour développer une véritable alchimie, le réalisateur Hugo Gélin a demandé à ses deux acteurs de surmonter un moment légèrement embarrassant avant le tournage.

Mon inconnue : François Civil change de dimension

Après Comme des frères et Demain tout commence, Hugo Gélin reste dans la thématique du voyage avec Mon inconnue. Sortie en 2019, cette comédie romantico-fantastique emmène François Civil dans une autre dimension. Dans celle que son personnage Raphaël a toujours connue, il est un écrivain à succès de romans jeunesse.

Marié à Olivia (Joséphine Japy), son premier amour, l’auteur s’enivre de sa réussite, sombre dans l’arrogance et délaisse ses proches. Leur couple bat de l’aile et à la suite d’une grosse dispute, Raphaël se réveille dans un univers parallèle. Dans ce monde, il n’est plus une célébrité mais un professeur de lettres. Olivia est quant à elle une pianiste renommée qui n’a aucune idée de son existence.

Mon inconnue ©France TV Distribution

Le seul repère pour Raphaël est son meilleur ami Félix (Benjamin Lavernhe). Grâce à son aide, l’écrivain va tenter de se rapprocher d’Olivia et de briser la malédiction, dans l’espoir de retrouver sa vie d’avant. Edith Scob et Camille Lellouche complètent la distribution de cette douce uchronie influencée par des références comme Un jour sans fin ou Il était temps mais qui n’a aucun mal à trouver sa voie, en partie grâce à ses deux protagonistes attachants.

Une alchimie indispensable

Mon inconnue est un donc un récit de la redécouverte, de la reconquête. Dans son introduction, le long-métrage relate la première rencontre entre Olivia et Raphaël, le début de leur vie à deux et les années idylliques de leur histoire d’amour, jusqu’à ce que la routine s’installe. D’emblée, l’alchimie entre leurs deux interprètes saute aux yeux.

Pour que les comédiens apprennent à faire connaissance et développent une véritable complicité, Hugo Gélin organise plusieurs sessions de lecture en amont du tournage. Le cinéaste planifie également un voyage à Prague avec Joséphine Japy et François Civil, comme le raconte ce dernier à Première en 2019 au festival de l’Alpe d’Huez.

Pendant ce séjour, le réalisateur filme de nombreuses images, dont certaines finiront d’ailleurs dans le long-métrage. Devant sa caméra, les deux acteurs n’ont d’autre choix que de briser la glace. François Civil se souvient à propos de ce week-end :

Hugo avait une caméra professionnelle qui lui a permis de prendre des images qui sont dans le film certaines, et d’autres non. Il y a eu notamment notre deuxième jour à Prague où il nous a dit : 'Écoutez là j’ai en tête une petite scène où vous êtes dans une baignoire en train de prendre un bain'. Et bon, quand tu ne connais pas la personne que tu as en face et qu’il faut d’un coup un peu se dénuder et faire semblant qu’on se connaît depuis longtemps, c’était une bonne manière de briser la glace.

Joséphine Japy ajoute :

C’est tellement important en fait. C’est absolument nécessaire pour nourrir l’histoire parce qu’en plus on les suit sur dix ans au début du film donc on a besoin de sentir leur construction, leur évolution et leur amour.

Une histoire et des sentiments qui fonctionnent totalement à l’écran.