Mr. and Mrs. Smith sur 6ter : le film qui a rendu fou la presse people

En 2005, Doug Liman met en scène « Mr. et Mrs. Smith », un film d'action explosif qui réunit un couple de star à l'écran : Brad Pitt et Angelina Jolie. Une rencontre qui a entraîné le mariage le plus célèbre du septième art et a rendu folle la presse people.

Mr. and Mrs. Smith En 2005, Doug Liman, auréolé de son succès sur La Mémoire dans la Peau, décide d'enchaîner avec une comédie d'action : Mr. and Mrs. Smith. Une super production notamment portée par Vince Vaughn, Kerry Washington, Keith David mais surtout par le duo explosif Brad Pitt et Angelina Jolie. Avec le temps, Mr. and Mrs. Smith est devenu une petite référence du genre, notamment grâce à son juste équilibre entre action et comédie. Pour un budget de 110 millions de dollars, le film en a rapporté plus de 487 millions. L'histoire raconte le destin de Mr. and Mrs. Smith, un couple banal qui commence à battre de l'aile. Les deux sont des tueurs à gages. Ignorant chacun les activités de l'autre, ils vont se retrouver sur le même contrat. L'origine de ce projet étonnant vient de Simon Kinberg, qui a rédigé la toute première version de son script pour son mémoire de maîtrise à l'université de Columbia. Alors qu'il cherchait un point de vue original pour son film d'action, c'est un dîner avec des amis qui suivaient une thérapie de couple qui lui donne le déclic. Par la suite, Simon Kinberg décida de contacter Akiva Goldsman, un producteur et un scénariste réputé, pour l'aider à vendre son scénario. Le début d'un couple de stars Initialement, c'est Nicole Kidman qui devait partager l'affiche avec Brad Pitt. Un choix parfait pour ce dernier qui voulait tourner avec l'actrice australienne depuis très longtemps. Malheureusement pour lui, Nicole Kidman se retira du projet, ce qui entraîna également le départ de Brad Pitt. Doug Liman proposa de nombreuses comédiennes telles que Catherine Zeta-Jones, Eva Green ou encore Cate Blanchett pour la remplacer, mais aucune ne convenait au caprice de Brad Pitt, jusqu'à ce qu'un nom soit lâché : Angelina Jolie. À l'annonce de cette dernière, Brad Pitt accepta de revenir. Mais à vrai dire, Doug Liman avait déjà Angelina Jolie en tête depuis le tout début, comme il le déclarait à l'époque au Huffington Post : Le film exigeait une vedette féminine très forte, parce que je voulais que ce soit très violent. Chacun allait mettre une bonne raclée à l'autre. J'avais besoin d'une star, parce que sinon, ça aurait été l'histoire d'un type qui bat sa femme. Personne ne convenait vraiment, sauf Angelina. Si je ne l'avais pas trouvée, le film ne se serait jamais fait. La suite, vous la connaissez sans doute. Le tournage a entraîné un rapprochement entre Brad Pitt et Angelina Jolie. En 2005, Jennifer Aniston, épouse de l'acteur à l'époque, officialise sa séparation avec Brad Pitt. Puis ce dernier confirme sa relation avec Angelina Jolie. Après douze ans de vie commune et un mariage en 2014, le couple star finit par se séparer. La folie de la presse people Les techniciens auraient fait part à la presse de l'intimité grandissante entre les deux comédiens pendant le tournage. Bien qu'ils tentèrent de nier, les tabloïds américains se jetèrent sur l'occasion, entraînant la rupture du couple Brad Pitt et Jennifer Aniston. Depuis la fin du tournage, Brad Pitt et Angelina Jolie semblaient très proches, mais, dans une interview donnée au magazine Ciné Live, en juin 2005, les journalistes furent obligés de signer une clause de confidentialité qui stipulait l'interdiction totale de parler de cette histoire. Sur le tournage, l'entente des deux acteurs était indéniable. L'histoire est vite devenue virale quand une photographie de Brad Pitt et Angelina Jolie se tenant la main a été diffusée. Dès lors, les paparazzis n'ont jamais lâché l'affaire comme le rappelle le réalisateur : Je savais que Brad Pitt arrivait sur le tournage parce que je pouvais entendre les hélicoptères qui le suivaient. La folie de la presse people avait causé un tel buzz autour du film qu'une projection-test aurait été trop risquée. Je n'ai pu faire qu'une seule projection, une fois le film terminé, environ un mois avant sa sortie. Leur romance était au stade des spéculations, cette photo a changé la donne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'alchimie grandissante entre Brad Pitt et Angelina Jolie se ressent à l'écran, et permet de donner énormément de crédibilité à l'histoire. Une relation extraordinaire comme le rappelle Doug Liman : Ensemble, ils ont tout de suite été extraordinaires. Dès la scène de la thérapie de couple, le premier jour, sans répétition. C'est le genre de choses qui ne s'improvise pas. Ensemble, ils étaient magnifiques à l'écran.