Ninja Turtles 2 sur C8 : Stephen Amell en roi du patin

Après un premier opus pas spécialement apprécié par la presse, Paramount décide de se lancer dans la production de « Ninja Turtles 2 ». Mais saviez-vous que pour l'occasion l'acteur Stephen Amell avait insisté pour montrer un certain talent ?

Ninja Turtles : une équipe étonnante

Les Tortues Ninja sont aujourd'hui des personnages cultes et iconiques de la pop-culture. Initialement, elles sont créées en 1984 par Kevin Eastman et Peter Laird. À la base, le comics devait être un one-shot. Mais face à l'engouement autour de leurs personnages, le duo a décidé de lancer une série centrée sur Les Tortues Ninja. Face à ce succès, l’œuvre est dérivée à l'écran, à travers plusieurs séries d'animation, plusieurs téléfilms d'animation, et 7 long-métrages (5 en prises de vues réelles et 2 en animation).

En 2014, Jonathan Liebesman met en scène Ninja Turtles. Produit par Michael Bay, le film cherche à dépoussiérer le mythe et proposer une approche plus musclée et plus impressionnante de cette histoire iconique. Porté par Megan Fox, Will Arnett et William Fichtner, le long-métrage reçoit globalement des critiques désastreuses, que ce soit de la presse ou des spectateurs. Le film comptabilise même 5 nominations aux Razzie Awards. Côté box-office, Ninja Turtles rapporte plus de 485 millions de dollars de recettes pour un budget de 125 millions.

Ninja Turtles 2 ©Paramount Pictures

En 2016, la Paramount lance la production de Ninja Turtles 2. Dave Green remplace Jonathan Liebesman à la réalisation. Côté casting, Megan Fox est de retour, accompagnée cette fois de Stephen Amell, la star de Arrow. Encore une fois, les critiques son majoritairement négatives et le film est nommé deux fois aux Razzie Awards. De plus, cette fois, le score au box-office est encore décevant avec seulement 245 millions de dollars de recettes (pour un budget de 135 millions).

Stephen Amell en patineur artistique

Ce deuxième Ninja Turtles permet de développer sur grand écran la mythologie initiée par Kevin Eastman et Peter Laird. Le film amène en effet de nouveaux personnages. Déjà, les incontournables Bebop et Rocksteady apparaissent dans ce deuxième opus. Absents du premier film, les deux mutants, hommes de main de Shredder, figurent au casting de cette suite pour le plus grand plaisir des fans. Bebop est campé par Gary Anthony Williams tandis que Rocksteady est incarné par le catcheur irlandais Stephen Farelly. Mais Ninja Turtles 2 amène sur le devant de la scène un autre personnage iconique des comics : Casey Jones. Toujours en possession de sa crosse de hockey, il est joué par Stephen Amell.

Casey Jones (Stephen Amell) - Ninja Turtles 2 ©Paramount Pictures

Le comédien propose par ailleurs une incarnation fidèle et assez convaincante du personnage. Et puis, il n'a pas rencontré de difficultés particulières pour certaines de ses cascades. En effet, dans la séquence où son personnage s'enfuit en patin, le comédien s'est proposé de tourner la scène lui-même, sans doublure cascade. C'est en tout cas ce que racontait le producteur Andrew Form à l'époque de la sortie du film :