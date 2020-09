Nos jours heureux mardi 15 septembre sur W9 : que deviennent les jeunes acteurs du film ?

En 2006, la comédie du duo Toledano-Nakache, "Nos jours heureux", investissait les salles obscures et nous emportait le temps de trois semaines de colonies de vacances. Découvrez ci-dessous ce que deviennent les attachants gamins du film.

Nos jours heureux : de quoi ça parle ?

Adapté du court métrage Ces jours heureux - déjà réalisé par Toledano et Nakache -, le film s'articule autour du personnage de Vincent Rousseau (Jean-Paul Rouve), directeur de colonie passablement dépassé par sa vie personnelle. Pour la première fois aux commandes d'un séjour, le trentenaire va devoir composer avec des problèmes plus ou moins gérables, des animateurs hauts en couleur, des parents un peu trop présents et des enfants aussi insupportables qu'adorables.

Un casting très en forme

Pour Nos jours heureux, leur second long-métrage, les réalisateurs d'Intouchables, Hors Normes et Le Sens de la fête se sont entourés d'une équipe aussi dynamique que drolatique.

Parmi les adultes, on retrouve Omar Sy, qui avait déjà participé au court-métrage, Marilou Berry, Lannick Gautry, Julie Fournier ou encore Guillaume Cyr. Mention spéciale à la bluffante Joséphine de Meaux, dont la performance n'a laissé personne indifférent, mais aussi à Jean Benguigui, désopilant en cuisinier un peu trop zélé.

Nos jours heureux : que deviennent-ils ?

Mais parlons de l'évolution des plus petits, à commencer par l'hyperactif Benoît, qui donne du fil à retordre aux animateurs tout au long de Nos jours heureux.

Martin Jobert, désormais âgé de vingt-cinq ans, a continué sa carrière de comédien. On a ainsi pu le voir dans la Collection Adamsberg, adaptée des polars de Fred Vargas, dans laquelle il campe le héros jeune. Le jeune homme tient aussi le rôle de José dans Une famille formidable.

Ilona Bachelier, qui campait l'adorable Charlotte, chouchoute de Jean-Paul Rouve, n'a pas chômé depuis Nos jours heureux. La jeune femme a embrassé une carrière de comédienne et tourne pour la télévision (Nina) et le cinéma. Cette année, elle est à l'affiche de Pourquoi je vis, biopic sur le regretté Grégory Lemarchal.

Jeremy Denisty, interprète de l'agaçant petit belge Timoty, s'est depuis Nos jours heureux illustré dans Neuilly sa mère et sa suite parue en 2017. Entre les deux opus, le jeune homme de 28 ans est apparu dans quelques longs-métrages. Jeremy Denisty alterne désormais entre l'acting et le marketing !

Arthur Mazet, qui campait Guillaume, un ado un peu paumé aux questions invariablement étranges, a fait de la comédie son métier. Tout juste trentenaire, l'acteur a tourné dans nombre de programmes télévisés. Vous aurez pu le croiser au détour de Profilage, Clem, Capitaine Marleau mais aussi La Stagiaire. Sur grand écran, il est notamment apparu dans 20 ans d'écart, Les Recettes du bonheur et le dérangeant Elle de Paul Verhoeven.

Projets divers

Cindy Colpaert, qui jouait la jolie Camille et faisait chavirer le cœur des deux amis Steve et Youssef, s'est quant à elle éloignée des plateaux. La jeune femme s'est tournée vers la musique et officie comme auteure-compositrice-interprète. Cindy Colpaert a sorti quelques clips et enregistré plusieurs singles ces dernières années. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, où elle poste très souvent :

Johanna Ansart (Léa) ainsi que Yannis Belal (Youssef) et son comparse Arthur de Donno (Steve) n'ont quant à eux pas poursuivi leur carrière dans le monde de l'audiovisuel après Nos jours heureux. Aux dernières nouvelles, la première travaille désormais dans le prêt-à-porter tandis que le second oeuvre dans le domaine de la sécurité numérique.