Out of Africa dimanche 23 août sur Arte : Sydney Pollack ne voulait pas de Meryl Streep

"Out of Africa" est une des films les plus connus de Meryl Streep. Le réalisateur était pourtant très réticent à la caster, pour une raison un peu absurde.

Out of Africa : ça vanne ?

Out of Africa est un film de Sidney Pollack sorti en 1985. Il s'agit d'une adaptation du roman autobiographique La Ferme Africaine.

On y suit Karen Blixen (Meryl Streep) et son destin d’aristocrate danoise partie au Kenya en 1913. Elle doit y épouser le frère de l'homme qui l'a éconduite. Elle porte alors le titre de baronne et voit grandir en elle une passion pour le continent africain. Il faut dire que l'Europe est au bord de la première guerre mondiale. Une situation qui incite à s'en éloigner. Karen se lance alors dans l'exploitation de café. Éprise de la tribu qui vit sur le terrain de sa ferme, elle fait tout pour les protéger. Côté cœur, les nombreux écarts de son mari avec d'autres femmes l'affaiblissent. Elle rencontre alors Denys Finch Hatton (Robert Redford), un chasseur au charme fou qui sent bon le sable et l'aventure.

Le tournage se déroule entre l'Angleterre et le Kenya. Dans ce pays, le tournage n'est pas des plus simples. Le gouvernement du pays interdisant de tourner avec des animaux sauvages, la production est obligée de faire venir des lions de Californie. Quant aux armes, elles sont interdites sur le territoire sans permis. Toutes celles qui apparaissent dans le film sont donc des répliques incroyables en papier mâché !

Meryl Streep hip hip hourra !

C'est exactement ce que Sydney Pollack ne s'est pas dit quand on lui a suggéré l'actrice pour le rôle principal. Il évoque une raison étrange qui arrivera aux oreilles de la comédienne : elle n'est pas assez sexy ! Elle prend donc rendez-vous avec lui et s'y rend avec un chemisier très décolleté et un soutien-gorge rembourré. Le réalisateur change d'avis. Le film est un chef d'oeuvre.

Au Oscars 1986, le film fait une razzia avec 7 victoires. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleure direction artistique, meilleure musique de film et meilleur son.

La grande Meryl est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice, mais elle est battue par Geraldine Page, et sa prestation dans Mémoires du Texas.

Out of Africa est diffusé dimanche 23 août 2020 à 20h55 sur Arte.