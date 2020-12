Paddington 2 sur France 2 : cette approche vexante du réalisateur pour convaincre Hugh Grant

Hugh Grant campe un méchant hilarant dans le savoureux "Paddington 2". Pour persuader la star de "Love Actually" d’incarner un acteur ringard et arrogant, le réalisateur Paul King n’a pas vraiment fait preuve de tact…

Paddington 2 : des ennuis pour l’ours anglais

Trois ans après ses premières aventures au cinéma, le célèbre ours britannique créé par Michael Bond fait son retour en 2017 dans Paddington 2. Toujours orchestrées par Paul King, ces nouvelles péripéties autour du héros doublé par Ben Whishaw - et Guillaume Gallienne dans la version française - s’avèrent aussi savoureuses et riches en marmelade.

Après avoir trouvé sa place au sein de la famille Brown, menée par les excellents Sally Hawkins et Hugh Bonneville, Paddington rêve d’envoyer un morceau de Londres à sa tante Lucy. Ne pouvant lui offrir l’unique exemplaire d’un livre pop-up dévoilant les merveilles de la capitale anglaise, l’ourson décide de travailler.

Paddington 2 ©Studiocanal

Mais alors qu’il commence à récolter les fonds nécessaires pour acquérir le précieux ouvrage, ce dernier est dérobé par Phoenix Bucchanan, un acteur à la ramasse qui rêve de faire son grand retour sur le devant de la scène, incarné par un Hugh Grant en grande forme. Accusé d’être le responsable du vol, Paddington est donc envoyé derrière les barreaux, où il doit se faire une place au sein des détenus, parmi lesquels un cuisinier peu commode interprété par Brendan Gleeson.

Mêlant toujours aussi bien animation et prises de vue réelles, Paddington 2 parvient à garder le même esprit que son prédécesseur tout en offrant une évolution originale à son personnage principal. Le long-métrage réunit une distribution prestigieuse qui s’en donne à cœur joie. À commencer par Hugh Grant, qui joue à merveille de son image de comédien prétentieux.

Hugh Grant peu susceptible

Dès l’écriture du script de Paddington 2, le réalisateur Paul King et son co-scénariste Simon Farnaby ont immédiatement eu l’acteur de Coup de foudre à Notting Hill en tête pour le rôle de Phoenix Buchanan. Au cours d’une séance de questions/réponses réalisée avec d’autres membres de l’équipe du film dont les deux auteurs, Hugh Grant révèle que ces derniers ont eu recours à une technique un brin vexante pour le convaincre de rejoindre le projet.

En lui faisant parvenir le scénario, Paul King a rédigé un courrier pour le moins original. C'est ce que raconte le comédien avec humour :

(Le scénario) était accompagné d’une lettre. "Nous avons écrit un rôle. C’est un acteur has-been, ringard et bouffi d’orgueil. Vous seriez parfait". Ça m’a blessé. J’ai quand même lu le script, parce que j’avais besoin de bosser.

Paddington 2 ©Studiocanal

Pour rester sur cette lancée, la star ajoute ensuite :

Non, c’était fantastique. Vous savez, je suis acteur depuis 30 ans et je déteste tous mes collègues. Ça a été une douce vengeance.

Une anecdote confirmée par le réalisateur durant la promotion du film. Paul King s’estime d’ailleurs très heureux que Hugh Grant ait pris sa lettre avec humour. Le plaisir éprouvé par le comédien à interpréter cette ancienne gloire, qui ne jure que par Laurence Olivier tout en vivant de publicités pour de la pâtée pour chiens, est communicatif. Sa composition de ce méchant hilarant et pathétique est l’une des nombreuses réussites de Paddington 2. Elle lui a d'ailleurs valu d’être nommé aux BAFTA dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle.