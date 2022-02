Paddington : comment la passion de l'ourson pour la marmelade a influencé les enfants en Grande-Bretagne ?

Véritable institution en Grande-Bretagne, Paddington est notamment célèbre pour son inaltérable passion pour la marmelade. Lors de la sortie du film de Paul King en 2014, les ventes de confiture aux agrumes ont d’ailleurs explosé.

Paddington : le célèbre ours anglais débarque au cinéma

En 2014, une véritable institution britannique vient réchauffer les salles obscures pour Noël. Créé par l’écrivain Michael Bond en 1958, l’adorable Paddington vit sa première aventure en live action grâce au film de Paul King.

Doublé par Ben Whishaw dans la version originale et par Guillaume Gallienne dans la version française, l’ours à lunettes embarque pour un cargo qui le mène à Londres après la mort de son oncle Pastuzo (Michael Gambon), quittant ainsi sa tante Lucy (Imelda Staunton). À son arrivée dans la capitale anglaise, le petit animal se retrouve à la gare de Paddington et est très vite recueilli par les Brown.

Censé ne rester qu’une seule nuit chez eux, le jeune héros prend goût à sa nouvelle vie citadine et ne tarde pas à s’attacher à tous les membres de sa nouvelle famille. Mais dans ce quotidien idyllique, une menace surgit en la personne de Millicent Clyde (Nicole Kidman), braconnière qui cherche à ajouter Paddington à sa collection d’animaux empaillés.

Paddington © StudioCanal

Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Jim Broadbent, Julie Walters et Peter Capaldi complètent la distribution de Paddington. Réussite visuelle entraînante, touchante et souvent très drôle, le long-métrage n’a aucun mal à trouver son public. Le film récolte plus de 282 millions de dollars de recettes mondiales et marque le début d’une franchise.

Un petit animal influenceur en marmelade

Depuis sa naissance, Paddington raffole de la marmelade et se montre excessivement gourmand dès qu’il s’agit de se préparer quelques tartines. Sa consommation abondante a d’ailleurs des conséquences en Grande-Bretagne lors de la sortie du film.

Comme le dévoile ITV, une société basée à Ludlow, en Angleterre, révèle début 2015 que ses ventes ont augmenté de 23% en comparaison avec l’année précédente, alors que les enfants ont pourtant tendance à délaisser le produit par rapport aux générations antérieures, lui préférant par exemple la pâte à tartiner. Le long-métrage n’encourage pas seulement l’achat de marmelade, mais aussi la préparation maison de la confiture à base d’agrumes.

En mars 2015, The Guardian évoque même un "mouvement" de la marmelade maison. Certo, entreprise spécialisée dans la production de pectine, qui permet à la marmelade d’obtenir sa consistance, rapporte que ses ventes ont progressé de 34% en l’espace de trois mois. Représentant de la société, James Amar explique alors au Daily Mail :