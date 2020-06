Palais Royal ! jeudi 25 juin sur TMC : de quelle princesse Valérie Lemercier s’est-elle inspirée ?

Ce soir, TMC diffuse la comédie "Palais Royal !", réalisée par Valérie Lemercier qui tient aussi le premier rôle. Découvrez qui a été l’inspiration de l’actrice pour incarner une femme ordinaire qui accède à la royauté.

Palais Royal ! Une comédie loufoque

Sorti il y a 15 ans, Palais Royal ! est une comédie française réalisée par Valérie Lemercier. Dans ce film, l’actrice incarne Armelle, une orthophoniste mariée au fils d’un roi. Quand le monarque meurt, Armelle devient malgré elle futur reine consort. Elle va découvrir entres autres la rigidité protocolaire ou la médiatisation excessive qui entoure désormais sa famille.

Avec Palais Royal ! Valérie Lemercier signe son plus grand succès en tant que réalisatrice. Le film se place en tête des succès du box-office en 2005 avec 2.7 millions d'entrées et est même nommé pour 2 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour Valérie Lemercier. Au casting de ce long-métrage, on retrouve en plus de l’actrice Lambert Wilson, Michel Aumont, Mathilde Seigner ou encore Catherine Deneuve.

Valérie Lemercier s’inspire de Lady Di pour Palais Royal

Le film s’inspire de beaucoup de monarchies européennes qui ont leur lot de frasques. Une famille en particulier a inspiré Valérie Lemercier. Vous l’aurez donc peut-être deviné mais impossible de ne pas penser à la famille royale d’Angleterre quand on regarde Palais Royal !. Le personnage incarné par Valérie Lemercier en particulier, emprunte ses traits à l’ancienne Princesse de Galles. Le personnage et l’ancienne princesse partage pas mal de points communs (infidélités dans le couple, des destins qui changent du jour au lendemain…) Voici ce que l’actrice avait à dire concernant son rôle :

J'ai regardé la façon dont elle a utilisé les médias Elle a par ailleurs totalement éclipsé son mari : au début elle allait le voir jouer au polo, matchs dont elle repartait en pleurant. Par la suite elle allait toute seule voir des concerts d'Elton John, et elle trouvait ça beaucoup plus drôle ! En plus c'était une femme trompée, et elle le savait, elle jouait de son image de victime.

Mais Lady Di n’est pas la seule inspiration pour l’actrice. Mathilde de Belgique a aussi inspiré Valérie Lemercier pour jouer Princesse Armelle. Quant à Catherine Deneuve, qui incarne la reine Eugenia, elle rappelle sans conteste une certaine Grace de Monaco.

Retrouvez Palais Royal ! ce soir sur TMC.