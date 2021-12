Pearl Harbor : Kate Beckinsale a subi des remarques très inappropriées de la part de Michael Bay

Film qui suscite toujours les débats, « Pearl Harbor » confirma le statut de star de blockbuster de Ben Affleck, en plus de révéler au grand public le talent de Josh Hartnett et Kate Beckinsale. Cependant, cette dernière a été embauchée par Michael Bay pour des raisons très… limites.

Pearl Harbor : le Titanic de Michael Bay

En 5 ans, Michael Bay a bousculé Hollywood, en révolutionnant le blockbuster des années 90 à sa manière. Bad Boys, Rock, Armageddon… Des films qui ont leur lot de qualités et de défauts, mais qui ont marqué leur temps. Ces longs-métrages sont surtout représentatifs du "style Bay", constitué d’explosions en pagaille, de répliques bêtes et de fan-service ultra-racoleur. En 2001, il décide pourtant de lancer une production plus dramatique qu’à l’accoutumée avec Pearl Harbor.

Budget gargantuesque, évènement historique réel, intrigue amoureuse… Pearl Harbor est clairement comparé à Titanic, l’énorme succès critique et commercial réalisé par James Cameron 4 ans plus tôt. D’ailleurs, les deux blockbusters ont connu le même lieu de tournage.

Cependant, si Pearl Harbor triomphe au box-office et connaît quatre nominations, il subit en parallèle les foudres de la presse et des historiens qui raillent ses inexactitudes historiques, son histoire lisse et ses dialogues pauvres. Il reçoit, par ailleurs, 6 nominations aux Razzie Awards !

Pearl Harbor suit deux amis d’enfance, Rafe McCawley et Danny Walker qui sont de brillants pilotes de l'armée de l'air américaine. Ils craquent tous deux pour Evelyn Johnson, une jeune et jolie infirmière. Cependant, la Seconde Guerre mondiale éclate et les trois individus se retrouvent impliqués dans l’évènement dramatique de Pearl Harbor, durant lequel la base américaine est brutalement attaquée par l’aviation japonaise.

Castée pour son physique

Au départ, Gwyneth Paltrow et surtout Charlize Theron étaient pressenties pour jouer le rôle d’Evelyn Johnson. Toutefois, c’est finalement Kate Beckinsale qui héritera du premier rôle féminin. Quasi-inconnue du grand public à l’époque (surtout aux USA), la jeune actrice verra sa carrière décoller grâce à Pearl Harbor. La saga Underworld ou bien Aviator ne feront que confirmer cela.

Cependant, en 2016, la Britannique révèle sur le plateau du talk-show The Graham Norton Show qu’elle aurait été embauchée par Michael Bay uniquement pour son physique. Ainsi, en plus de devoir exécuter une préparation physique très éprouvante (ce qu’elle ne comprend pas, étant donné son rôle), elle révèle que le réalisateur a fait du body-shaming en la castant parce que justement, il ne la trouvait pas jolie :

Je ne pense pas que je correspondais au type d'actrice que Michael Bay avait rencontré auparavant. Il était déconcerté par moi parce que mes seins n'étaient pas plus gros que ma tête, et que je n'étais pas blonde. (…) Lorsque nous faisions la promotion du film, on a demandé à Michael pourquoi il avait choisi Ben et Josh. Il a répondu : « J'ai déjà travaillé avec Ben et je l'aime, et Josh est tellement viril et un acteur merveilleux ». Quand on lui a posé des questions sur moi, il a tout simplement déclaré :" Kate n'était pas si attirante que cela. De cette façon, elle n’agacerait pas le public féminin." Il n'arrêtait pas de le dire partout où nous allions. Et nous allions dans beaucoup d'endroits.

Pearl Harbor ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Quand on observe les films de Michael Bay dans lesquels les personnages féminins ne sont que des faire-valoir connus pour leur plastique, on ne sera pas étonnés de ce genre de commentaires sexistes.

Une mauvaise surprise

Pearl Harbor a également été victime d’un malentendu. En effet, lorsqu’elle a reçu dans ses mains le scénario du film, elle pensait avoir affaire à un film dramatique et intimiste comme la plupart des longs-métrages historiques de ce genre. Chose peu étonnante puisqu’avant le blockbuster, elle était une habituée des films d’époque. En outre, elle ne connaissait pas du tout le travail de pyromane de Michael Bay. Par conséquent, la surprise fut de taille quand elle travailla sur Pearl Harbor. Pensant avoir affaire à un film d’époque, elle se rendit compte très rapidement que ce n’était vraiment pas cela.

Cela fait d’ailleurs écho aux remarques de Josh Hartnett qui, lors de son entretien avec The Guardian, a regretté d’avoir joué dans Pearl Harbor. En effet, celui qui a connu la gloire grâce à ce film a regretté que son image de beau gosse de blockbusters lui colle à la peau suite à ce long-métrage :