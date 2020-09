Pirates des Caraïbes 2 lundi 28 septembre sur W9 : le Black Pearl a été reconstruit grandeur nature

Après la réussite du premier opus, Gore Verbinski était de retour en 2006 derrière la caméra pour mettre en scène « Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit ». L'occasion de revenir sur ce tournage titanesque.

Pirates des Caraïbes 2 : une suite mémorable

Face au succès du premier opus Pirates des Caraïbes, qui a rapporté plus de 654 millions de dollars en 2003, Disney a rapidement lancé le chantier d'une suite : Le Secret Coffre Maudit. Pour l'occasion, le cinéaste Gore Verbinski, et le casting composé de Johnny Depp, Orlando Blum et Keira Knightley sont tous de retour. Le reste de la distribution accueille notamment Bill Nighy dans la peau du dangereux Davy Jones. Sortie en 2006, cette suite a largement séduit la presse et les fans qui étaient au rendez-vous puisque le film a rapporté plus de 1 milliard de dollars au box-office.

Des décors grandeur nature

La grande réussite de la saga Pirates des Caraïbes repose notamment sur sa volonté d'offrir le rendu le plus réaliste possible. Ainsi, Gore Verbinski et son équipe sont partis un an dans les îles des Caraïbes et des Bahamas pour tourner Pirates des Caraïbes 2 et quelques éléments du troisième opus. Entre décors naturels et décors artificiels aux proportions gigantesques, Gore Verbinski voulait que ses films soient les plus impressionnants possibles. Ainsi, il a laissé à son chef décorateur Rick Heinrichs carte blanche pour laisser cours à son imagination. Avec son équipe, il a conçu une vaste gamme de décors : des marécages dans les studios Burbank, le Black Pearl grandeur nature, ou encore le précieux coffre maudit. Johnny Depp soulignait à l'époque de la sortie du film que :

Rick Heinrichs se dépasse en permanence. Il a accompli une tâche monumentale. Ma première réaction quand je découvrais la plupart des décors était d'en demander les plans, parce que j'avais envie de reconstruire ces fantastiques univers pour pouvoir y vivre ! Rick est un artiste d'un grand talent, et nous avons eu une chance extraordinaire de l'avoir avec nous.

La reconstitution totale du Black Pearl

Pour Pirates des Caraïbes : Le Secret du Coffre Maudit, le Black Pearl a entièrement été reconstruit. Le réalisateur voulait un navire imposant, grandeur nature, capable d'offrir une esthétique visuelle sublime. Ainsi, le bateau a été entièrement construit en Alabama, au sein des chantiers navals de Bayou Le Batre. Rick Heinrichs expliquait à l'époque que :

L'importance des bateaux était telle que nous avions un mini-département décoration uniquement voué à leur création. Nous avions les meilleurs experts, dont certains avaient déjà travaillé sur des films comme Master and commander : de l'autre côté du monde. Nous nous sommes aidés de la technologie visuelle. Tous nos bateaux ont été modélisés informatiquement, ce qui nous permettait de transférer les fichiers entre les architectes maritimes et les ingénieurs, qui nous disaient ce qui serait stable, ce qui risquait de ne pas l'être, ce qui supporterait les vitesses recherchées... La difficulté était de parvenir à un certain style visuel, tout en respectant les contraintes techniques et pratiques.

Tout ceci rappelle le souci de réalisme de Gore Verbinski. Ce dernier ne voulait pas réaliser un blockbuster artificiel. Et c'est certainement ce qui fait la réussite de cette franchise. Son désir de bien faire et d'offrir un divertissement de qualité à son public. Un divertissement porté par un souci de réalisme matérialisé par des costumes superbes, des décors réels et des accessoires impressionnants. Aujourd'hui, la saga Pirates des Caraïbes demeure définitivement une référence dans l'univers des blockbusters hollywoodiens pour la maîtrise totale de ses reconstitutions.