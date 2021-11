Premier Contact sur C8 : quand une affiche du film faisait scandale

Plébiscitée par la critique et première très réussie de Denis Villeneuve dans le genre SF, « Premier Contact » a pourtant connu un petit couac durant sa promotion. En cause, une affiche du film dont la confusion géographique a involontairement attisé une tension géopolitique et provoqué une levée de boucliers.

Premier Contact : le chef-d’œuvre SF de Denis Villeneuve

Avec Christopher Nolan, Denis Villeneuve est sans doute l’un des instigateurs du « blockbuster intelligent. ». En effet, Premier Contact fut la première preuve que le réalisateur québécois était capable de lier film à grand spectacle et profondeur du récit. Mais pas vraiment quand on sait que le réalisateur avait déjà fait vivement parler son talent avec Incendies, Prisoners et Sicario.

Denis Villeneuve a toujours voulu réaliser une œuvre SF. Sur un scénario d'Eric Heisserer qui adapte la nouvelle L'Histoire de ta vie de Ted Chiang, il met ainsi en scène Premier Contact. En dépit d’un succès commercial modéré (« seulement » 203,3 millions de dollars engrangés sur un budget de 47 millions de dollars), le long-métrage récolte 8 nominations aux Oscars (pour une récompense) en 2017. Il obtient également plusieurs nominations et récompenses dans d’autres cérémonies prestigieuses. Surtout, le film affirme Villeneuve dans sa capacité à gérer des films SF à gros budget. Depuis, Blade Runner 2049 et Dune. ont confirmé son brio.

Premier Contact se situe dans un monde où de mystérieux vaisseaux extraterrestres surgissent un peu partout sur la Terre. Ni agressifs ni très communicatifs, ces aliens conservent le mystère de leur venue. Devant l’ampleur de l’affaire, une équipe d’experts fait alors appel à la linguiste Louise Banks. Son objectif sera alors de trouver le moyen de communiquer avec eux, pour comprendre leurs intentions. Cependant, le temps presse puisque la présence de ces extraterrestres commence à provoquer de vives tensions au sein de la population humaine.

Premier Contact ©FilmNation Entertainment

Le casting de Premier Contact compte notamment Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker et Michael Stuhlbarg.

L’affiche de la discorde

Dans Premier Contact, les extraterrestres qui arrivent dans notre monde disposent de vaisseaux monolithiques, d’une hauteur de 450 mètres. Pour marquer le coup, la production a donc dévoilé des affiches promotionnelles montrant ces fameux véhicules surplombant les plus grandes villes de la planète, et accompagnées du slogan « Why are they here ? » (« Pourquoi sont-ils là ?»). L'un d’eux se trouve notamment à Hong Kong. Une bonne idée sur le papier, qui se révèle toutefois plus maladroite dans son exécution.

En effet, au sein de l’affiche, la Perle de l'Orient a également été rajoutée. Problème, cette tour gigantesque, parmi les plus grandes au monde avec une hauteur de 468 mètres, est à Shanghaï... Un symbole de l’État chinois donc, mais pas d’Hong Kong. Pour rappel, l'histoire politique entre la Chine et Hong Kong est très houleuse. En effet, bien que ce dernier soit un territoire qui dispose d'une certaine autonomie et revendique un régime démocratique, il est sans cesse menacé par les tentatives d’ingérence du gouvernement chinois et son autoritarisme.

Autant dire que la présence de la Perle d’Orient à Hong Kong a logiquement énervé des internautes des deux camps, trouvant le raccourci très offensant. Des hashtags #HongKongIsNotChina ont ainsi fleuri sur Twitter, obligeant le compte officiel du film Premier Contact à devoir s’excuser sur les réseaux.