Prémonitions dimanche 6 septembre sur W9 : le film devait être la suite d'un film culte !

"Prémonitions", polar surnaturel, devait au départ être la suite d'un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Récit d'un rendez-vous manqué.

Prémonitions : quand le tueur a une longueur d'avance

Prémonitions est un film réalisé par Afonso Poyart en 2015. On y suit deux agents du FBI, Joe Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) et Katherine Cowles (Abbie Cornish), qui traquent un tueur en série (Colin Farrell). Ce dernier tue ses victimes en enfonçant une lame étrange à l'arrière de leur crâne. Les deux policiers ne trouvent aucun indice sur les scènes de crime et font face à une impasse. Devant le désespoir de la situation, Joe se décide à demander de l'aide dans des sphères différentes. Il se rapproche alors de son ami John Clancy (Anthony Hopkins), médecin et voyant, qui s'est éloigné du monde criminel deux ans auparavant après la mort de sa fille. S'il refuse la collaboration au départ, il est frappé de visions violentes et sanglantes quand Katherine le touche. Changeant d'avis, il va aider les deux agents à arrêter le meurtrier qui pourrait avoir le même pouvoir que lui.

Prémonitions : la suite que personne n'a vu venir

La production de ce film est en effet un vrai parcours du combattant. Elle commence à la fin des années 90. Ted Griffin et Sean Bailey ont l'idée d'une traque d'un serial killer par un médium. New Line est intéressé par l'idée et achète le scénario. La société de production a une idée diabolique derrière la tête : en faire la suite de Seven de David Fincher.

On pitche alors l'idée au réalisateur qui décline poliment l'offre. Qu'à cela ne tienne, les producteurs ne baissent pas les bras et approchent quand même Morgan Freeman. L'acteur, déjà engagé pour tourner dans Le Masque de l'araignée, refuse à son tour.

On rebaptise alors le projet Solace. Nick Cassavetes s'y intéresse un temps en 2002, Miguel Sapochnik et Paul Verhoeven aussi. Mais les trois finissent par s'en éloigner. En 2005, le projet rebondit alors que Bruce Willis pourrait se glisser dans la peau du médium. Peine perdue, la production capote.

Tel le phoenix, le projet renaît quelques années plus tard avec Mark Pellington (The enemy within) à la réalisation et James Vanderbilt (Zodiac) au scénario. Et puis plus rien... jusqu'en 2011 ! Après avoir collaboré avec lui sur Le Rite, le producteur Beau Flynn fait lire le scénario à Anthony Hopkins. Ce dernier adore et donne son accord. A partir de là, rien ne pourra arrêter Prémonitions d'exister. Afonso Poyart est engagé à la réalisation. Pour jouer le tueur en série, les producteurs cherchent un acteur à contre-emploi. Il jette leur dévolu sur Colin Farrell qui s'éclate à jouer les malfaisants.

Produit pour $30 millions, il en rapporte 22. C'est un échec. Beaucoup d'efforts qui n'auront pas payé finalement.

Médium rare

Si l'idée du film peu sembler farfelue pour les plus cartésiens d'entre nous, associer un médium à la police dans une enquête n'est pas chose rare. C'est le cas notamment au Canada et en Russie par exemple. Quand les unités de police sont face à l’inexplicable, comme dans le film, elles tentent de réfléchir à une autre méthode. Le paranormal s'invite alors aux côtés du scientifique. Anthony Hopkins a beaucoup étudié ces pratiques pour préparer son rôle. De vrais agents du FBI se sont également occupés de l'entraînement des comédiens concernant le maniement des armes. Tous les acteurs principaux ont même eu la chance de visiter leurs bureaux.

Prémonitions est diffusé dimanche 6 septembre à 21h05 sur W9.