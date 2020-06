Quentin Tarantino : Arte propose un documentaire passionnant sur le cinéaste

Arte retrace ce week-end en 8 films cultes l’univers du cinéaste les plus influents et marquants de sa génération : Quentin Tarantino. En 1h40, la documentariste Tara Wood décrypte les oeuvres de ce dernier et donne la parole à ses plus proches collaborateurs comme Tim Roth ou Samuel L. Jackson qui évoquent avec admiration le metteur en scène.

Ce vendredi 5 juin 2020, Arte consacre une soirée spéciale à l’immensité du génie de Quentin Tarantino avec QT8 : Tarantino en huit films, un documentaire inédit sur sa filmographie. De quoi ravir les fans du réalisateur de Pulp Fiction à coups de shoot d’adrénaline hollywoodien et de répliques cultes. Lumière sur le pape de la pop culture qui a bousculé les codes du septième art avec son cinéma turbulent et son insatiable cinéphilie. QT8 : Tarantino en 8 films Ce documentaire inédit en France réalisé en 2016 par Tara Wood revient en détail sur la carrière du réalisateur avant la sortie dans les salles de son dernier film Once upon a time...in Hollywood. Il traite également du processus créatif de cet autodidacte via de nombreuses anecdotes de tournages. En effet, Quentin Tarantino se voit raconter par ses acteurs fétiches comme Uma Thurman, Michael Madsen ou encore Samuel L.Jackson. « Je n’écris pas des dialogues, je fais parler des personnages » Quand Quentin Tarantino écrit un script, la première chose qu’il fait est d’acheter dans une papeterie un carnet de 250 pages ainsi que des feutres noirs et rouges.

Puis il laisse libre cours à son imagination sans limite. Pour lui, les dialogues sont la partie la plus facile à écrire car sa « tête est une éponge ». On se souvient de la séquence de Pulp Fiction entre John Travolta & Samuel L. Jackson autour du Royal Cheese ou bien la dispute des membres du gang de Reservoir Dogs concernant leurs surnoms. Autant de scènes cultes qui restent gravées dans la mémoire de tous cinéphiles qui se respectent. Le réalisateur se décrit d’ailleurs un storyteller : Je ne me considère pas seulement comme un réalisateur, mais comme un homme de cinéma qui peut choisir ce qu’il aime dans le monde merveilleux de tous les films existants et mélanger des choses qui n’ont jamais été mélangées Autant de raisons de regarder ce documentaire qui met en évidence la faculté du cinéaste à nous raconter des histoires aussi atypiques que contestées sera diffusé le vendredi 5 juin 2020 à 22h55 sur Arte. Rediffusion prévue le dimanche 7 juin à 23h40.