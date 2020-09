Rampage dimanche 6 septembre sur TF1 : de quel jeu vidéo le film est-il l'adaptation ?

"Rampage : hors de contrôle" est un des succès de l'année 2018 au box-office, proposant du grand spectacle et porté par Dwayne Johnson. C'est aussi l'adaptation plutôt réussie d'un jeu vidéo.

Rampage : l'art de tout détruire

Rampage : hors de contrôle est un film réalisé par Brad Peyton en 2018. Il est l'adaptation libre d'un jeu vidéo sorti en 1986 sur borne d'arcade, "Rampage". Son histoire est très simple. Vous incarnez un animal géant au choix entre une sorte de Godzilla, de King Kong et de loup-garou. Ceci fait, vous n'avez qu'un seul but : réduire en poussière une ville et ses buildings. Vous devez néanmoins faire face aux attaques de l'armée venues du ciel et du sol qui feront tout pour vous arrêter. Énorme succès à sa sortie, le jeu avait la particularité de pouvoir se jouer à trois, chaque monstre étant dirigé par une personne différente. Même si le gameplay était plus que limité, le simple fait de pouvoir tout détruire a suffi à lui assurer un intérêt de la part des joueurs. De nombreuses suites ont vu le jour sur toutes les plateformes, de l'Atari 2600 à la Master System et la NES, en passant par la Playstation, la Game Cube et la Xbox.

Voici une vidéo qui vous montre l'évolution des différents jeux entre 1986 et 2006. Vous verrez que rien n'a vraiment changé en deux décennies.

Rampage - hors de contrôle : plus que des monstres

Fort heureusement pour son scénario, le principe du film est un peu plus évolué que celui du jeu ! Nous y suivons en effet Davis Okoye (Dwayne Johnson), un primatologue qui a depuis longtemps fait le choix de se rapprocher des animaux plus que des hommes. Il a notamment lié une certaine amitié avec George, un gorille albinos d'une grande intelligence. Au prix de lourds efforts, l'animal maîtrise même le langage des signes. Une manière pour Davis de pouvoir communiquer avec lui. Hélas, à la suite d'une expérience génétique malencontreuse, le corps de George se met à grandir, inlassablement. Il devient rapidement une menace malgré lui et se fait pourchasser par l'armée. Un loup et un crocodile subissent le même sort et vont ravager la ville. Aidé d'une généticienne (Naomie Harris), le primatologue va tenter de sauver Chicago et son ami.

Loin d'être un simple film d'action lambda qui ne vaut que pour ses scènes de destruction massive, Rampage : hors de contrôle insuffle un message écologique à son scénario. Il dénonce également et gentiment l'absence de bien-fondé des manipulations génétiques. Entendons-nous, il y a bien des scènes de destruction réussies et impressionnantes. Avec un budget de $120 millions, on peut en faire exploser des immeubles et des ponts ! Cependant, le long-métrage fait au moins l'effort d'enrober le tout d'une dose de bon sens. À son casting, nous retrouvons également Malin Åkerman, Jeffrey Dean Morgan, Jake Lacy et Joe Manganiello,

Une relation de confiance

Si Davis et George ont une relation privilégiée dans le film, c'est également le cas du réalisateur et de l'acteur principal. Rampage : hors de contrôle est en effet la troisième collaboration entre Dwayne Johnson et Brad Peyton. Il se sont d'abord rencontrés en 2012 sur le tournage de Voyage au centre de la terre 2 : l'île mystérieuse. Aux côtés de l'ancien catcheur se démenaient Josh Hutcherson, Michael Caine, Vanessa Hudgens, Luis Guzmán et Kristin Davis.

Enfin, l'acteur américain et le réalisateur canadien se sont retrouvés pour San Andreas en 2015. Avec eux, au milieu de la catastrophe annoncée, Alexandra Daddario, Carla Gugino et Ioan Gruffudd faisaient ce qu'ils pouvaient pour survivre. Une quatrième collaboration viendra bientôt allonger la liste puisque une suite au film a été annoncée.

Rampage : Hors de contrôle est diffusé dimanche 6 septembre à 21h05 sur TF1.