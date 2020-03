Rebelles mardi 31 mars sur Canal + : découvrez le prodige du polar au scénario

"Rebelles", long-métrage loufoque et atypique, peut se targuer d'avoir été écrit par un maître des mots : focus sur Jérémie Guez, jeune scénariste et auteur de polars dont on a pas fini d'entendre parler. Le film est à (re)voir ce soir sur Canal + à 21h05.

Rebelles, comédie fracassante portée par un trio de choc (Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Maureau), est le tout premier long-métrage d'Allan Mauduit. Ce dernier ambitionnait depuis plusieurs années de réaliser un polar doublé d'une comédie. Autre point cher à ses yeux : les protagonistes devaient être issus du milieu populaire.

Ainsi, Rebelles narre les aventures de Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais au chômage qui revient vivre chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse quotidiennement les avances de son supérieur et en vient à le tuer accidentellement. Deux autres femmes sont témoins de la scène. Très vite, les trois ouvrières découvrent un sac rempli de billets dans le casier du défunt... Et décident de se partager le butin, pour le meilleur et pour le pire.

Un pitch loufoque et original qui a bien failli ne jamais voir le jour... En effet, le réalisateur a couru pendant sept ans après les droits d'Un petit boulot, roman américain dans lequel un chômeur accepte de tuer des gens. Manque de chance, c'est finalement Michel Blanc qui a récupéré les droits du livre et l'a adapté avec Romain Duris dans le rôle principal.

Rebelles est donc né du renoncement à ce projet. Ça a été un mal pour un bien.

Allan Mauduit s'est aussi épanché sur le scénariste de Rebelles, un certain Jérémie Guez qu'il qualifie d'auteur "ultra talentueux". Et pour cause...

La valeur n'attend pas le nombre des années

Guez, seulement âgé de 31 ans, est déjà un auteur émérite de romans policiers. Amateur de cinéma et de littérature noire américaine, le jeune homme a déjà plusieurs romans a son actif, dont les droits d'adaptation ont été achetés par des producteurs français. L'un de ses ouvrages, Balancé dans les cordes, a notamment reçu le Prix SNCF du polar 2013. Côté cinéma, Guez a participé à l'écriture d'Yves Saint Laurent (la version de Jalil Lespert), Sparring mais aussi La nuit a dévoré le monde.

Le natif de Boulogne-sur-mer s'apprête à faire encore parler de lui. Le 10 juin devrait paraître son tout premier long-métrage, écrit et réalisé par ses soins. Ainsi, Bluebird suit le destin de Danny, ancien taulard aspirant à une vie tranquille. Mais l'homme est brutalement ramené à la réalité quand la fille de sa logeuse est victime d'une agression sexuelle. Danny va alors tout mettre en oeuvre pour la protéger... Et la venger.

Le long-métrage met en lumière trois comédiens relativement méconnus : le danois Roland Moller, la française Lola Le Lann et la belge Veerle Baetens.

Alors, suivrez-vous l’ascension du prometteur Jérémie Guez ? Vous pourrez en tout cas admirer ses talents de scénariste devant Rebelles, le 31 mars sur Canal + à 21h05 !