RED 2 sur M6 : Anthony Hopkins a lu le script plus de 100 fois !

Après le succès du premier film, Lionsgate a décidé de produire un deuxième opus de « RED ». Outre le retour du casting original, le grand Anthony Hopkins rejoint la distribution de ce second volet. Ce dernier a d'ailleurs pris son rôle très au sérieux puisqu'il a lu le scénario plus de 100 fois.

RED 2 : on reprend les mêmes et on recommence

En 2010, le cinéaste Robert Schwentke décide d'adapter le comic book RED sur grand écran. Pour l'occasion, il engage Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren ou encore John Malkovich pour porter son film qui met en scène des agents secrets du troisième âge. Le film est globalement un succès populaire et rapporte plus de 199 millions de dollars au box-office (pour un budget de 58 millions).

RED 2 ©Lionsgate

Face à ce succès, Lionsgate décide de se lancer dans la production d'une suite. Cependant, Robert Schwentke abandonne la mise en scène, remplacé pour l'occasion par Dean Parisot. Ce dernier est surtout connu pour avoir réalisé des épisodes de séries comme Monk, Modern Family, The Good Wife ou encore Good Girls. C'est également à lui qu'on doit le film Galaxy Quest. Avec RED 2, il reprend le casting d'origine (même si Morgan Freeman n'est plus de la fête) et ajoute d'autres grands noms du cinéma américain comme Catherine Zeta-Jones et Anthony Hopkins. Malheureusement, cette suite a été un échec en comparaison du film original. Les critiques n'ont pas été tendres et, côté box-office, le long-métrage a rapporté 148 millions de dollars de recettes pour un budget de 84 millions.

Anthony Hopkins : le roi du professionnalisme

Cette suite doit beaucoup à l'ajout d'Anthony Hopkins. Ce dernier, peu habitué aux blockbusters, a pris un tournant dans sa carrière au début des années 2010. Le comédien a en effet décidé de se tourner vers le divertissement grand public en jouant dans des films comme la saga Thor (dès 2011), Le Rite (2011), Prémonitions (2015), Transformers : The Last Knight (2017) et donc RED 2 (2013).

Mais ce n'est pas parce que Anthony Hopkins tourne dans une production grand public qu'il n'en reste pas moins extrêmement professionnel. En effet, pour entrer dans la peau de son personnage, le comédien a lu plus de 100 fois le script des frères Hoeber. L'acteur a notamment puisé dans l'Histoire de la Grande-Bretagne pour donner de l'épaisseur à son personnage. Il a également décortiqué le script dans tous les sens avec ce nombre impressionnant de lectures, comme il l'expliquait à l'époque de la sortie du film :

J’étais véritablement obnubilé par le script, que j’ai lu plus de cents fois, et c'est nécessaire car cela m'a permis d'avoir un cadre, dans lequel j'ai pu ensuite improviser. On peut alors se donner à fond et ne plus se préoccuper des répliques que l’on connaît par cœur. C’est là que jouer devient un véritable bonheur.

Bailey (Anthony Hopkins) - RED 2 ©Lionsgate

Anthony Hopkins n'a pas été le seul à aborder le tournage avec autant d'abnégation. Catherine Zeta-Jones et David Thewlis ont également tous les deux participé à l'élaboration de leurs personnages. La comédienne a par exemple envoyé de nombreuses photographies de mode de différents magazines spécialisés au réalisateur pour mieux définir le style vestimentaire de son personnage. David Thewlis a lui aussi opté pour la même technique en envoyant également des clichés à Dean Parisot pour que son personnage ressemble à l'un des protagonistes d'un roman de James Joyce. Quant à Anthony Hopkins, après ses nombreuses lectures, il a lui aussi donné quelques conseils au réalisateur pour améliorer son personnage. Dean Parisot a donc eu beaucoup de chance de pouvoir compter sur des comédiens en or et très investis.