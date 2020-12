Retour vers le futur 2 sur TF1 : la réponse géniale de Tom Wilson (Biff) quand les fans l'arrêtent dans la rue

Thomas F. Wilson sera à jamais le visage de la famille Tannen dans les "Retour vers le futur". Reconnu dans la rue en permanence, l'acteur a trouvé la parade pour répondre aux questions des fans et s'en débarrasser rapidement.

Retour vers le futur 2 : attention au continuum espace temps !

Quand Robert Zemeckis et Bob Gale écrivent Retour vers le futur, ils ne réfléchissent à aucun moment à une suite. Même quand le film sort, l'idée ne leur traverse pas l'esprit. Le générique original de la version cinéma ne comprenait d'ailleurs pas le To be continued que l'on connait aujourd'hui. Pourtant, face au succès du premier, Retour vers le futur 2 devient une réalité en 1989.

Doc Brown (Christopher Lloyd) revient chercher Marty (Michael J. Fox) pour le prévenir que son fils dans le futur va se faire arrêter par la police et jeter en prison à cause d'une embrouille avec le petit fils de Biff Tannen (Thomas F. Wilson). Le duo voyage donc en 2015 pour que Marty prenne la place de sa progéniture et change le futur. Sauf qu'en changeant ce destin, il change également le passé à cause du vieux Biff de 2015 qui repart en 1955 pour donner à sa version jeune un almanach qui contient tous les résultats sportifs des matchs à venir. Quand Marty et Doc reviennent en 1985, le présent qu'il retrouve a bien changé, pas dans le bon sens pour la famille McFly.

Retour vers le futur 2 ©Amblin

Cette suite pousse l'histoire dans une complexité qui la rend bien plus ambitieuse que le premier épisode. Si elle a encore plus marqué les esprits que sa grande sœur, c'est aussi pour sa vision du futur et toutes les inventions que l'on y découvrait. Les baskets qui se lassent toutes seules, le skate volant, le blouson avec un système auto séchant intégré, la pizza prête en une seconde,... Tout ces objets cultes nous font toujours autant rêver alors que le 2015 que nous avons vécu fut bien différent. Pas de voitures volantes pour l'instant, mais croisons les doigts.

Niveau casting, on s'éclate. Tout le monde joue plusieurs versions de lui-même à travers les époques, voire plus. Michael J. Fox joue même sa fille. Thomas F. Wilson joue lui quatre versions de Biff et une de son petit-fils ! Un rôle culte de méchant qui lui colle encore à la peau 41 ans plus tard.

Biff pour toujours

Thomas G. Wilson, interprète de Biff et de toute la famille Tannen dans les 3 Retour vers le futur, n'a jamais couru après la gloire. Après les films, il a continué sa carrière comme il le souhaitait, privilégiant avant tout le doublage de dessins-animés. On l'a croisé néanmoins dans quelques films comme Les Flingueuses ou The Informant, mais plus souvent entendu. De Rio à Dragons sur grand-écran à Gargoyles, les anges de la nuit ou Les nouvelles aventures de Batman, le C.V. de doubleur de l'acteur est absolument ahurissant.

Retour vers le futur 2 ©Amblin

Pourtant, qu'il le veuille ou non, son apparition dans la trilogie de Zemeckis a marqué les esprits de millions de fans à travers le monde et son visage est presque rentré dans le domaine public. Difficile donc pour lui de passer inaperçu quand il se promène dans la rue et il est accosté en permanence quand il sort de chez lui.

Fatigué qu'on lui pose toujours les mêmes questions, le comédien facétieux a trouvé une parade pour ne plus perdre de temps à y répondre en boucle. Il a en effet toujours sur lui un tas de petites cartes qui répondent à ces questions fréquemment posées et qu'il donne aux fans qui viennent vers lui.

Note de Thomas F. Wilson

La note commence comme suit : "Je suis Tom Wilson. J'étais dans les trois films Retour vers le futur. Michael J. Fox est gentil. Je ne suis pas en contact proche avec lui. Christopher Lloyd est gentil. C'est un homme très timide. Crispin Glover est étrange, mais pas aussi étrange qu'il se présente parfois. Nous nous entendions bien. Lea Thompson est gentille. Eric Stoltz jouait à l'origine Marty, mais a été renvoyé en raison de problèmes de performance."

Une façon très drôle de répondre, en plus de donner de vraies informations sur le film. On apprend donc que certains dialogues ont été improvisés par l'acteur, que le troisième épisode est son préféré, qu'il n'a pas gagné autant d'argent qu'on pourrait le croire avec le film et que c'était son premier vrai film, si on ne compte pas son apparition dans Ninja Turf.

Si on pourrait presque voir cette façon de faire comme un caprice de star, Thomas F. Wilson l'explique à la fin du texte, confiant qu'il n'a pas beaucoup de temps car il a des carrières de peintre et de comique de stand-up en parallèle à celle d'acteur. Conscient de l'étrange attention que lui a apporté sa performance de Biff dans Retour vers le futur, l'acteur en a même fait une chanson, The Biff's question song, qu'il joue lors de ses spectacles, et c'est à mourir de rire.