Rock'n Roll dimanche 30 août sur W9 : retour sur la promo très créative de Guillaume Canet et Marion Cotillard

Dans le film "Rock’n Roll", Guillaume Canet se met en scène dans une version fictive de sa vie. Et pour faire la promotion du film, l’acteur et sa compagne Marion Cotillard (qui joue à ses côtés) n’ont pas fait les choses à moitié…

Rock’n Roll, ou Guillaume Canet en chute libre

En 2017, Guillaume Canet écrit et réalise Rock’n Roll, une comédie qui le met en scène dans une version exagérée de sa vie d’artiste. La comédie est donc centrée sur Guillaume Canet, comédien de 43 ans. Celui-ci se remet en question le jour où, sur un plateau de tournage, sa jeune partenaire à l'écran lui dit qu'il n'est plus un objet de désir pour les femmes de la jeune génération. La raison ? Sa vie de famille bien rangée avec Marion Cotillard, son fils Lucien, sa maison de campagne, sa passion pour les chevaux. Guillaume comprend qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Guillaume Canet tient le premier rôle et est accompagné de sa compagne dans la vraie vie, Marion Cotillard. Le reste du casting est constitué d’acteurs et de personnes proches du comédien qui jouent leur propre rôle.

Une première tentative pour Rock’n Roll

Derrière ce film faussement autobiographique et à l’humour acerbe, l’acteur avait un message à faire passer :

Arrêtez de croire tout ce que l’on vous raconte, de voir tout ce que vous pensez voir : il y a d’autres choses derrière, elles ne sont pas forcément meilleures, elles peuvent même parfois être pires. Elles ne sont, en tous cas, pas ce que vous croyez.

En effet Guillaume Canet avait pour projet de créer un faux documentaire depuis plusieurs années mais avait abandonné son projet lorsque Casey Affleck avait sorti I’m Still Here, un faux documentaire dans lequel Joaquin Phoenix décidait d’arrêter sa carrière d’acteur et de devenir rappeur. Après plusieurs années où l’acteur s’illustre dans Les Infidèles, Jappeloup ou encore Cézanne et moi, il revient sur le projet Rock’n Roll. Un projet qui a été promu de manière très drôle par les stars du film.

Entre Guillaume Canet et Marion Cotillard, c’est la guerre

Tout commence par une photo sur Instagram. Pour faire la promotion de Rock’n Roll, Guillaume Canet poste une photo de sa compagne peu flatteuse sur les réseaux sociaux avec écrit dans la légende “Rock ? Pas rock ?”. Une blague qui va laisser place à une vraie “guerre” entre les amoureux sur fond de photos embarassantes.

Marion Cotillard riposte avec une photo de son compagnon en pyjama et charentaises.. autant dire que tous les coups étaient permis.

Que ce soit l’interprète de La Môme en fin de journée bateau..

ou Guillaume Canet dans une position assez compromettante…

il faut dire que c’est une chance que le couple partage le même sens de l’humour.

Un des clichés les plus mémorables de cette bataille reste celui de l’acteur qui s’est vengé avec une photo de Marion Cotillard sur une table de massage, les yeux fermés et son visage dans un “repose-tête”.

"Souvenir de massage ! Et bim !!! #poussezmadameonvoitlatête #oscarwinnermarioncotillard" avait écrit le comédien.

La bataille ne s’arrête pas là. Après avoir posté une photo de Guillaume Canet devant un miroir..

Guillaume Canet reposte ensuite une photo de Marion Cotillard dans le train, endormie et bouche ouverte. Cette photo servira de conclusion à cette promotion assez épique.

La bataille s’arrêtera à temps pour la sortie du film, le 15 février 2017. Rarement deux acteurs se sont aussi investis pour faire la promotion d’un film, et avec autant d’auto-dérision.